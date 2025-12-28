عبر تحدث مانويل بوكواني "تيكو تيكو"، لاعب منتخب موزمبيق السابق، عن سعادته بعد فوز بلاده الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وخطف منتخب موزمبيق الإشادة تجاهه، بعد أن نجح في تحقيق الفوز الأول له في بطولة كأس أمم أفريقيا، بتخطيه عقبة الجابون في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.

ونجح منتخب موزمبيق في التفوق على نظيره الجابون بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

تصريحات تيكو تيكو

استهل مانويل بوكواني "تيكو تيكو"، تصريحاته التي أدلى بها عبر "يلا كورة"، قائلًا: "هذا الفوز الأول لموزمبيق مهم جدًا، يملأنا فرحًا، كانت هناك توقعات كبيرة وأعتقد أن المجموعة استحقت ما قامت به اليوم، فقد سيطرت عمليًا على المباراة".

وأضاف: "حاول المنافس أن يزعجنا، لكن بشكل عام أعتقد أن منتخب موزمبيق استحق الفوز نحن جميعًا سعداء، تهانينا، نحن جميعًا فرحون، الآن هو وقت الراحة والتحضير للمباراة القادمة".

وواصل تيكو تيكو: "أعتقد أن هذا شيء غير مسبوق، في 6 نسخ سابقة لم نكن قد فزنا أبدًا، وأظن أن الفريق اليوم قدم ما يستحقه، نحن جميعًا نستحق التهنئة".

وأكمل نجم موزمبيق السابق: "الحل الذي أتكلم عنه وما زلت أعمل عليه، وما زلت أؤمن به، أعتقد أننا حققنا الفوز الأول، والآن أريد أن أؤمن بأنه من الممكن أن نحقق أيضًا التأهل الأول".

وزاد: "سنرى كيف تسير الأمور، خاصة المباراة التي ستقام لاحقًا بين كوت ديفوار والكاميرون، لكن بغض النظر عن النتيجة التي ستحدث، موزمبيق تظل تعتمد على نفسها، يمكننا الذهاب إلى المباراة الأخيرة ونحن نصمم على تقديم أفضل ما لدينا".

أتم حديثه: "أعتقد أن ذلك ممكن، الشباب متحمسون خاصة للأداءات التي قدموها، حتى في المباراة الأولى التي خسرنا فيها 1-0 أمام ساحل العاج، كان الفريق جيدًا جدًا ولعب جيدًا، وهذا شيء يمكن أن نؤمن به، كل شيء ممكن دائمًا، كل شيء في متناولنا الآن، حان وقت الراحة ومواصلة العمل".

