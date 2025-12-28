محرز يتفوق على صلاح.. النجوم الأعلى أجرًا في كأس أمم أفريقيا 2025 (صور)

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن النجوم الأعلى أجرًا في كأس أمم أفريقيا 2025، والمقامة حاليًا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي، من حيث أعلى اللاعبين أجرًا.

ويتصدر القائمة النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق أهلي جدة، متفوقًا على العديد من نجوم القارة السمراء، وفقًا لما جاء عبر موقع "givemesport".

الملفت للنظر تواجد أكثر من لاعب في القائمة ضمن كبار أندية الدوري السعودي، مثل ياسين بونو وكاليدو كوليبالي وساديو ماني.

ويُعد صلاح من أعلى اللاعبين أجرًا على مستوى اللاعبين المتواجدين في القارة الأوروبية، حيث يحصل "مو" على راتب يُقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.

وكان صلاح جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي حتى صيف 2027، حيث يُعد من أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف "الريدز".

