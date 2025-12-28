المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

0 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

محرز يتفوق على صلاح.. النجوم الأعلى أجرًا في كأس أمم أفريقيا 2025 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

06:40 م 28/12/2025
كشفت تقارير صحفية عالمية، عن النجوم الأعلى أجرًا في كأس أمم أفريقيا 2025، والمقامة حاليًا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي، من حيث أعلى اللاعبين أجرًا.

ويتصدر القائمة النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق أهلي جدة، متفوقًا على العديد من نجوم القارة السمراء، وفقًا لما جاء عبر موقع "givemesport".

الملفت للنظر تواجد أكثر من لاعب في القائمة ضمن كبار أندية الدوري السعودي، مثل ياسين بونو وكاليدو كوليبالي وساديو ماني.

ويُعد صلاح من أعلى اللاعبين أجرًا على مستوى اللاعبين المتواجدين في القارة الأوروبية، حيث يحصل "مو" على راتب يُقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.

وكان صلاح جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي حتى صيف 2027، حيث يُعد من أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف "الريدز".

لمعرفة النجوم الأعلى أجرًا في كأس أمم أفريقيا.. اضغط هنا أو أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح رياض محرز كأس أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
الجزائر

الجزائر

0 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

20

ضغط متواصل من جانب منتخب الجزائر ومحاولات لتسجيل هدف مبكر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
