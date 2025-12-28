حسم منتخب السودان تفوقه على نظيره غينيا الاستوائية، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتفوق منتخب السودان على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في المباراة التي جرت في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الخامسة.

تشكيل غينيا الاستوائية والسودان

دخل منتخب غينيا الاستوائية المباراة بالتشكيل التالي: أونوو، أكابو، سلفادور، كوكو، أوروزكو، ماسكيريل، ماتشين، زونيغا، أوبـيانغ، إنيبيوه، إينيـمي.

وبدأ منتخب السودان المباراة بالتشكيل التالي: منجد أبو زيد، محمد سعيد، ولي الدين خضر، مصطفى كرشوم، عبد الرزاق طه، محمد عبد الرحمن، بخيت خميس، عمار تايفور، مو عيسى، شيدي بارجلان، عمار إبراهيم.

منتخب السودان يعبر غينيا الاستوائية

ظلت الكرة في متوسط ميدان الفريقين خلال الدقائق الأولى من المباراة، دون أن يشكل أحد الثنائي خطورة على مرمى الآخر.

وظهرت الخطورة في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد أن استلم زونيجا لاعب منتخب الاستوائية، بينية رائعة ليسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمنتخب السودان.

توالت الفرص من جانب الفريقين، حتى أطلق لاعب غينيا الاستوائية تسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس السودان تصدى لها بنجاح.

ونجح منتخب السودان في هز شباك غينيا الاستوائية في الدقيقة 74 من زمن المباراة، بعد خطأ من مدافع المنافس ليتقدم صقور الجديان.

وجاء هدف منتخب السودان، بعدما أرسل لاعب الفريق عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الركلة الحرة، وحاول مدافع غينيا الإستوائية إبعاد الكرة ولكنها اصطدمت في جسد اللاعب كوكو واستقرت داخل الشباك.

حاول منتخب غينيا الاستوائية تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية من المباراة، إلا أن منتخب السودان حافظ على تقدمه ليحقق انتصارًا ثمينًا.