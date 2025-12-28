المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

0 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

بهدف ذاتي.. منتخب السودان يعبر غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:04 م 28/12/2025
السودان

منتخب السودان - صورة أرشيفية

حسم منتخب السودان تفوقه على نظيره غينيا الاستوائية، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا. 

وتفوق منتخب السودان على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في المباراة التي جرت في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الخامسة.

تشكيل غينيا الاستوائية والسودان

دخل منتخب غينيا الاستوائية المباراة بالتشكيل التالي: أونوو، أكابو، سلفادور، كوكو، أوروزكو، ماسكيريل، ماتشين، زونيغا، أوبـيانغ، إنيبيوه، إينيـمي.

وبدأ منتخب السودان المباراة بالتشكيل التالي: منجد أبو زيد، محمد سعيد، ولي الدين خضر، مصطفى كرشوم، عبد الرزاق طه، محمد عبد الرحمن، بخيت خميس، عمار تايفور، مو عيسى، شيدي بارجلان، عمار إبراهيم.

منتخب السودان يعبر غينيا الاستوائية

ظلت الكرة في متوسط ميدان الفريقين خلال الدقائق الأولى من المباراة، دون أن يشكل أحد الثنائي خطورة على مرمى الآخر.

وظهرت الخطورة في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد أن استلم زونيجا لاعب منتخب الاستوائية، بينية رائعة ليسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمنتخب السودان.

توالت الفرص من جانب الفريقين، حتى أطلق لاعب غينيا الاستوائية تسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس السودان تصدى لها بنجاح.

ونجح منتخب السودان في هز شباك غينيا الاستوائية في الدقيقة 74 من زمن المباراة، بعد خطأ من مدافع المنافس ليتقدم صقور الجديان.

وجاء هدف منتخب السودان، بعدما أرسل لاعب الفريق عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الركلة الحرة، وحاول مدافع غينيا الإستوائية إبعاد الكرة ولكنها اصطدمت في جسد اللاعب كوكو واستقرت داخل الشباك.

حاول منتخب غينيا الاستوائية تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية من المباراة، إلا أن منتخب السودان حافظ على تقدمه ليحقق انتصارًا ثمينًا.

 

مباراة السودان القادمة
منتخب السودان كأس أمم أفريقيا منتخب غينيا الاستوائية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

0 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

20

ضغط متواصل من جانب منتخب الجزائر ومحاولات لتسجيل هدف مبكر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg