خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره أنجولا ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار الكبير بمدينة أغادير.

تدريبات منتخب مصر

اختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، قبل أن يؤدي الفريق مناورة فنية شهدت مشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وشهد مران منتخب مصر اليوم الأحد، حضور هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتفوق منتخب مصر على نظيره زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بنتيجة (2-1)، قبل أن يعبر جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ليحسم الفراعنة التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.