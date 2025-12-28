يخوض منتخب كوت ديفوار مباراة قوية ضد نظيره منتخب الكاميرون، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، من المقرر أن تقام في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأحد، على استاد مراكش، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب كوت ديفوار يملك 3 نقاط من انتصاره في الجولة الافتتاحية يتساوى بهم مع نظيره الكاميروني، قبل المباراة المرتقبة بينهما لحساب المجموعة السادسة.

قناة تنقل مباراة كوت ديفوار والكاميرون

وأعلنت القناة الجزائرية الأولى، نقل مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، وهي يمكن استقبالها بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات.

ويمكن استقبال القناة الجزائرية على نايل سات، عبر التردد التالي:

11680، أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، قد تحسم متصدر المجموعة السادسة بالإضافة إلى هوية المتأهل في الصدارة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

