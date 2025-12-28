المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة كوت ديفوار والكاميرون بأمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:18 م 28/12/2025
كوت ديفوار

مباراة كوت ديفوار والكاميرون

يخوض منتخب كوت ديفوار مباراة قوية ضد نظيره منتخب الكاميرون، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، من المقرر أن تقام في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأحد، على استاد مراكش، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب كوت ديفوار يملك 3 نقاط من انتصاره في الجولة الافتتاحية يتساوى بهم مع نظيره الكاميروني، قبل المباراة المرتقبة بينهما لحساب المجموعة السادسة.

قناة تنقل مباراة كوت ديفوار والكاميرون

وأعلنت القناة الجزائرية الأولى، نقل مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، وهي يمكن استقبالها بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات.

ويمكن استقبال القناة الجزائرية على نايل سات، عبر التردد التالي:

11680، أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، قد تحسم متصدر المجموعة السادسة بالإضافة إلى هوية المتأهل في الصدارة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

كأس الأمم الأفريقية منتخب الكاميرون منتخب كوت ديفوار مباراة كوت ديفوار والكاميرون

