المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

بين الإراحة والجاهزية.. أسماء جديدة تقترب من الظهور في مباراة مصر وأنجولا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

08:47 م 28/12/2025
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg

اختتم الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، تدريباته من أجل مواجهة المنتخب الأنجولي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

وكان المنتخب المصري حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليضمن منتخب مصر التأهل والصدارة بصورة رسمية.

ومن المتوقع أن يقوم حسام حسن بإجراء العديد من التغييرات بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين قبل خوض منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

وستُجرى العديد من التغييرات في مختلف المراكز، بداية من حراسة المرمى مرورًا بالدفاع والوسط والهجوم.

لمعرفة أسماء تقترب من الظهور في مباراة مصر وأنجولا.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع.

منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا منتخب أنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

1 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

73

الكرة منحصرة في وسط الملعب بين لاعبي المنتخبين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg