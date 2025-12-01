محرز يتفوق على صلاح.. النجوم الأعلى أجرًا في كأس أمم أفريقيا 2025 (صور)

بين الإراحة والجاهزية.. أسماء جديدة تقترب من الظهور في مباراة مصر وأنجولا (صور)

اختتم الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، تدريباته من أجل مواجهة المنتخب الأنجولي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

وكان المنتخب المصري حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليضمن منتخب مصر التأهل والصدارة بصورة رسمية.

ومن المتوقع أن يقوم حسام حسن بإجراء العديد من التغييرات بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين قبل خوض منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

وستُجرى العديد من التغييرات في مختلف المراكز، بداية من حراسة المرمى مرورًا بالدفاع والوسط والهجوم.

