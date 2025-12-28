المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
البحث عن الذهب.. جيلبرتو ليلا كورة: أهنئ حسام حسن على ما قدمه.. ومواجهة مصر صعبة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:01 م 28/12/2025
جيلبرتو

جيلبرتو

تحدث فيليسبيرتو سيباستياو دا جراسا أمارال "جيلبرتو"، لاعب منتخب أنجولا والنادي الأهلي السابق، عن ظهور بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، والمباراة المرتقبة أمام مصر.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دوري المجموعات بكأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين، ممن تركوا بصمة في بطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وأدلى جيلبرتو، بتصريحات عن ظهور منتخب أنجولا في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، موجهًا رسالة إلى الفراعنة بعد حسم التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

جيلبرتو يتحدث ليلا كورة

استهل جيلبرتو، لاعب أنجولا السابق، تصريحاته عبر "يلا كورة" قائلًا: "منتخب أنجولا بعيد جدًا عن المستوى الذي قدمه في النسخة السابقة، في كوت ديفوار والمستويات كان أقل بكثير مما كان متوقعًا".

وأضاف الظهير الأيسر: "من الصعب ذكر لاعب بعينه كان مميزًا من منتخب أنجولا، نظرًا لأننا لم نتمكن من اللعب بشكل جيد، وارتكبنا الكثير من الأخطاء ولم نستطع السيطرة على المباراة بالكامل".

وأكمل: "مواجهة مصر ستكون صعبة للغاية، نظرًا لأن منتخب مصر متحفز جدًا وحصد 6 نقاط من مباراتين، وأعتقد أن المدرب المصري (حسام حسن)، سيُجري بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية".

وواصل: "رغم ذلك سيرغب اللاعبون في إثبات أنفسهم للمدرب أنه يمكنه الاعتماد عليهم، وبالطبع سيصعبون الأمور على منتخب أنجولا".

وأتم حديثه: "أود أن أهنئ المدرب المصري على العمل الذي قام به حتى الآن، أنا فخور بعمله مع المنتخب المصري، بغض النظر عما سيحدث في المباريات القادمة، لقد تأهل لكأس العالم 2026".

مباراة أنجـــــولا القادمة
الأهلي منتخب مصر حسام حسن منتخب أنجولا جيلبرتو كأس أمم أفريقيا

