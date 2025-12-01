استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على عدم الدفع بنجم الفراعنة محمد صلاح، في لقاء الغد ضد أنجولا، في ختام مشوار المنتخب الوطني بدور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وقال مصدر في منتخب مصر بتصريحات خاصة ليلا كورة: “محمد صلاح سيكون خارج التشكيل الأساسي لمباراة أنجولا غدًا”.

وأوضح المصدر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد استقر أيضًا على إراحة الحارس محمد الشناوي، ومنح الفرصة لمصطفى شوبير لحراسة عرين الفراعنة في لقاء الغد.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي عقب ضمان تأهل المنتخب الأول في صدارة المجموعة الثانية، دون وجود أي تأثير لنتيجة مباراة أنجولا، ورغبة في تجهيز البدلاء للمواجهات الإقصائية الحاسمة.

وكان منتخب مصر قد تفوق في الجولة الأولى على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، بينما أسقط جنوب أفريقيا في الجولة الثانية بهدف نظيف، ليضمن مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

