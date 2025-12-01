المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف ليلا كورة.. من يحرس مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟.. وموقف صلاح

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

09:52 م 28/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح نجم منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على عدم الدفع بنجم الفراعنة محمد صلاح، في لقاء الغد ضد أنجولا، في ختام مشوار المنتخب الوطني بدور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وقال مصدر في منتخب مصر بتصريحات خاصة ليلا كورة: “محمد صلاح سيكون خارج التشكيل الأساسي لمباراة أنجولا غدًا”.

وأوضح المصدر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد استقر أيضًا على إراحة الحارس محمد الشناوي، ومنح الفرصة لمصطفى شوبير لحراسة عرين الفراعنة في لقاء الغد.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي عقب ضمان تأهل المنتخب الأول في صدارة المجموعة الثانية، دون وجود أي تأثير لنتيجة مباراة أنجولا، ورغبة في تجهيز البدلاء للمواجهات الإقصائية الحاسمة.

وكان منتخب مصر قد تفوق في الجولة الأولى على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، بينما أسقط جنوب أفريقيا في الجولة الثانية بهدف نظيف، ليضمن مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح مصطفى شوبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
الكاميرون

الكاميرون

32

ركنية لصالح كوت ديفوار ينفذها ديالو يتصدى لها حارس الكاميرون ثم ترتد له يرسلها عرضية قوية يلعبها احد الاعبين برأسه تخرج إلى خارج الملعب بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg