المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

ريبيرو: الأهلي أهم فريق في أفريقيا والشرق الأوسط.. واحذروا منتخب مصر في الكان

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:28 م 28/12/2025
خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

خوسيه ريبيرو

أشاد خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي بكرة القدم الجنوب أفريقية، كما قارن بين الدوريات العربية وأبرزها الدوري المصري والمغربي.

وتوقع ريبيرو أن المغرب هو المنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى المنافسة الشرسة بين المنتخبات الوطنية في البطولة المقامة في المغرب.

وقال ريبيرو في تصريحات لـ برنامج Tiempo de Juego: "أعتقد أن الكثيرين سيتفاجؤون بالدوري الجنوب أفريقي، الدوري هناك يتمتع بتنظيم جيد، وكرة القدم في جنوب أفريقيا مختلفة تمامًا، إنها تعتمد على الموهبة الخالصة والجودة الفنية والإبداع ولاعبين ممتعين للغاية".

وعن النادي الأهلي، قال: "هو أكثر الأندية تتويجاً في العالم إلى جانب ريال مدريد، وهو نادٍ يمتلك قاعدة جماهيرية تُقدر بنحو 100 مليون مشجع، ويعتبر أهم نادٍ في القارة الأفريقية والشرق الأوسط".

وواصل: "نواة المنتخب المصري يتكون من ستة أو سبعة لاعبين أساسيين في النادي الأهلي، قمت بتدريبهم بنفسي، هم لاعبون يتمتعون بخبرة كبيرة وروح تنافسية عالية ومستوى رفيع للغاية".

وصنف ريبيرو الدوريين المصري والمغربي على أنهما الأقوى في المنطقة العربية في أفريقيا، يليهما الدوري الجزائري.

كما أكد على أهمية الدوري الجنوب أفريقي، حيث قال: "الدوري الجنوب أفريقي غير معروف كثيراً ولكنه يضم أندية مثل ماميلودي صنداونز، الذي ترك انطباعاً جيداً للغاية في كأس العالم للأندية، وأورلاندو بايرتس، وكايزر تشيفز أيضًا".

وتوقع ريبيرو أن المغرب سيكون صاحب لقب كأس أمم أفريقيا، كما علق على أداء الفراعنة قائلاً: "احذروا مصر، لأن لديهم فريقاً يمتلك لاعبين جيدين في خطي الوسط والهجوم، هم القدرة على الفوز بالمباريات حتى بدون تقديم أداء جيد".

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
الأهلي الدوري الممتاز النادي الأهلي كأس الأمم منتخب مصر خوسيه ريبيرو ريبيرو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
الكاميرون

الكاميرون

32

ركنية لصالح كوت ديفوار ينفذها ديالو يتصدى لها حارس الكاميرون ثم ترتد له يرسلها عرضية قوية يلعبها احد الاعبين برأسه تخرج إلى خارج الملعب بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg