أشاد خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي بكرة القدم الجنوب أفريقية، كما قارن بين الدوريات العربية وأبرزها الدوري المصري والمغربي.

وتوقع ريبيرو أن المغرب هو المنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى المنافسة الشرسة بين المنتخبات الوطنية في البطولة المقامة في المغرب.

وقال ريبيرو في تصريحات لـ برنامج Tiempo de Juego: "أعتقد أن الكثيرين سيتفاجؤون بالدوري الجنوب أفريقي، الدوري هناك يتمتع بتنظيم جيد، وكرة القدم في جنوب أفريقيا مختلفة تمامًا، إنها تعتمد على الموهبة الخالصة والجودة الفنية والإبداع ولاعبين ممتعين للغاية".

وعن النادي الأهلي، قال: "هو أكثر الأندية تتويجاً في العالم إلى جانب ريال مدريد، وهو نادٍ يمتلك قاعدة جماهيرية تُقدر بنحو 100 مليون مشجع، ويعتبر أهم نادٍ في القارة الأفريقية والشرق الأوسط".

وواصل: "نواة المنتخب المصري يتكون من ستة أو سبعة لاعبين أساسيين في النادي الأهلي، قمت بتدريبهم بنفسي، هم لاعبون يتمتعون بخبرة كبيرة وروح تنافسية عالية ومستوى رفيع للغاية".

وصنف ريبيرو الدوريين المصري والمغربي على أنهما الأقوى في المنطقة العربية في أفريقيا، يليهما الدوري الجزائري.

كما أكد على أهمية الدوري الجنوب أفريقي، حيث قال: "الدوري الجنوب أفريقي غير معروف كثيراً ولكنه يضم أندية مثل ماميلودي صنداونز، الذي ترك انطباعاً جيداً للغاية في كأس العالم للأندية، وأورلاندو بايرتس، وكايزر تشيفز أيضًا".

وتوقع ريبيرو أن المغرب سيكون صاحب لقب كأس أمم أفريقيا، كما علق على أداء الفراعنة قائلاً: "احذروا مصر، لأن لديهم فريقاً يمتلك لاعبين جيدين في خطي الوسط والهجوم، هم القدرة على الفوز بالمباريات حتى بدون تقديم أداء جيد".