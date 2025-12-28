خطف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، الأنظار بتواجده في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب الكاميرون نظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، من بطولة كأس أمم أفريقيا، وأقيم اللقاء بملعب مراكش.

مبابي يثبت حضوره

وفضل كيليان مبابي الحضور لمباراة الكاميرون لمساندة الأسود نظرًا لأصوله من جهة والده، بدلًا من التواجد في لقاء الجزائر وبوركينا فاسو رغم نسب والدته الصريح.

واختار مبابي السفر إلى مراكش لحضور مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، رغم أن مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو تقام في العاصمة الرباط.

وسبق وأن تواجد مبابي في مباراة المغرب أمام مالي، لمساندة صديقه أشرف حكيمي في اللقاء بعد دعوة رسمية تم توجيهها إلى المهاجم الفرنسي.