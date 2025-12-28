المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يعتز بنسبه.. مبابي يدعم منتخب الكاميرون أمام كوت ديفوار (صورة)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:47 م 28/12/2025
مبابي

كيليان مبابي

خطف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، الأنظار بتواجده في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب الكاميرون نظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، من بطولة كأس أمم أفريقيا، وأقيم اللقاء بملعب مراكش.

مبابي يثبت حضوره

تواجد كيليان مبابي في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، وتواجد المهاجم الفرنسي في ملعب مراكش الدولي لدعم الأسود غير المروضة.

وفضل كيليان مبابي الحضور لمباراة الكاميرون لمساندة الأسود نظرًا لأصوله من جهة والده، بدلًا من التواجد في لقاء الجزائر وبوركينا فاسو رغم نسب والدته الصريح.

واختار مبابي السفر إلى مراكش لحضور مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، رغم أن مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو تقام في العاصمة الرباط.

وسبق وأن تواجد مبابي في مباراة المغرب أمام مالي، لمساندة صديقه أشرف حكيمي في اللقاء بعد دعوة رسمية تم توجيهها إلى المهاجم الفرنسي.

مباراة كوت ديفوار القادمة
منتخب الكاميرون منتخب كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا كيليان مبابي

