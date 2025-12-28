المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لاعب أورلاندو بايرتس: لدينا الموهبة الكافية للفوز أمام زيمبابوي.. ونحتاج للحفاظ على التركيز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:12 م 28/12/2025
منتخب جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا-صورة أرشيفية

تحدث ثالينتي مباثا، لاعب أورلاندو بايرتس، عن حظوظ منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة أمام مصر في المواجهة التي جرت بينهما ضمن منافسات المسابقة.

وتفوق منتخب مصر على نظيره جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في المباراة، والذي جاء عن طريق ركلة جزاء سجلها قائد منتخب مصر بدقة.

تصريحات لاعب أورلاندو بايرتس

قال ثالينتي مباثا، لاعب أورلاندو بايرتس، في تصريحات عبر شبكة "SABC Sport": "كمجموعة، نمتلك الموهبة التي تمكننا من حصد النقاط الثلاث في تلك المباراة، أولويتنا هي الحفاظ على التركيز وتنفيذ خطة المدرب".

وأضاف لاعب أورلاندو بايرتس: "الأمر بالنسبة لنا هو الثقة بأنفسنا والإيمان بقدراتنا، نحن نمتلك الجودة، لكنها لم تظهر بالكامل في المباراتين السابقتين".

وأتم ثالينتي مباثا: "نحتاج أن نكون أكثر حدة، وأكثر ذكاءً في لعبنا، وأن نحافظ على تركيزنا على خطة اللعب".

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 أهداف خلف مصر.

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة مصر، أنجولا، زيمبابوي.

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
كأس أمم أفريقيا أورلاندو بايرتس منتخب جنوب أفريقيا ثالينتي مباثا

