كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

التعادل يحسم قمة الكاميرون وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:58 م 28/12/2025 تعديل في 29/12/2025
حسم التعادل الإيجابي مباراة قمة المجموعة السادسة، بين الكاميرون وكوت ديفوار، بهدف لكلا منهما، في ختام لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقدم منتخب كوت ديفوار مع بداية الشوط الثاني، بأقدام نجمه أماد ديالو بتسديدة متقنة في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وأدرك منتخب الكاميرون التعادل سريعًا في الدقيقة 56، بعد تسديدة قوية من جونيور تشاماديو، اصطدمت في الظهير الإيفواري جيسلان كونان، لتغير اتجاهها، وتخدع الحارس يحيى فوفانا.

العارضة تنقذ كوت ديفوار وتعاند الكاميرون

وكان الشوط الأول قد شهد هجمات متبادلة بين المنتخبين، أبرزها عن طريق كريستيان كوفاني مهاجم الكاميرون الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس يحيى فوفانا، قبل أن تنقذه العارضة من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 21.

وأحرز فرانك كيسيه هدفًا لصالح منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه عقب العودة لتقنية الفيديو.

وتعاطفت العارضة للمرة الثانية مع منتخب كوت ديفوار، بعدما تصدت لتسديدة خطيرة من داني ناماسو لاعب الكاميرون في الدقيقة 50، بعدما غيرت اتجاهها عقب اصطدامها بأحد لاعبي الأفيال.

وكاد فرانك كيسيه أن يعيد التقدم لصالح الأفيال الإيفوارية في الدقيقة 60، لكن رأسيته تصدى لها الحارس ديفيس إباسي.

الكاميرون وكوت ديفوار يتقاسمان صدارة المجموعة السادسة في أمم أفريقيا

ورفع منتخب الكاميرون رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، والأمر ذاته لصالح منتخب كوت ديفوار، حيث يتساوى كلا منهما في صدارة المجموعة السادسة.

ويأتي منتخب موزمبيق في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الجابوني الترتيب بدون رصيد من النقاط. 

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

مباراة كوت ديفوار القادمة
منتخب الكاميرون منتخب كوت ديفوار مباراة الكاميرون وكوت ديفوار

