انتهت منافسات الجولة الثانية، من النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي كشفت عن ملامح موقف المنتخبات العربية من التأهل إلى الدور القادم من المسابقة.

ويشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 6 منتخبات عربية، هم المغرب، جزر القمر، مصر، تونس، الجزائر، والسودان، يبحثون عن التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة لاستكمال مشوارهم للتتويج الذهب.

المجموعة الأولى (المغرب - جزر القمر)

يتواجد منتخب المغرب في صدارة جدول الترتيب، برصيد 4 نقاط من فوز أمام جزر القمر وتعادل أمام مالي، وينتظر أسود الأطلس المباراة الثالثة أمام زامبيا.

ويحتاج منتخب المغرب إلى الفوز أمام زامبيا أو التعادل في المباراة، من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 في المركزين الأول أو الثاني.

الخسارة أمام زامبيا مع نهاية مباراة مالي وجزر القمر بالتعادل، أو السقوط في الجولة الثالثة مع فوز جزر القمر أمام مالي، بالنسبة لمنتخب المغرب يعني الأمر ذاته.

وقد ينتظر منتخب المغرب لمعرفة موقفه من التأهل مع الفرق صاحبة المركز الثالث، حال خسر أمام زامبيا، وتفوق منتخب مالي أمام جزر القمر.

ويحتاج منتخب جزر القمر المتواجد في المركز الرابع برصيد نقطة، إلى تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام مالي ليصل إلى النقطة الرابعة، مع فوز المغرب أمام مالي.

وينتظر منتخب جزر القمر سيناريو آخر وهو الفوز أمام مالي، مع انتصار زامبيا ضد المغرب، لينظر في تلك الحالة موقفه من التأهل ضمن أصحاب المركز الثالث (أفضل 4 منتخبات).

المجموعة الثانية (مصر)

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن نجح في حصد 6 نقاط بتحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية.

وضمن منتخب مصر التأهل في الصدارة، بعد أن تخطى زيمبابوي في الجولة الأولى، وتفوق على جنوب أفريقيا بهدف نظيف بالأسبوع الثاني من كأس أمم أفريقيا.

المجموعة الثالثة (تونس)

يحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا (6 نقاط)، ويحتاج نسور قرطاج إلى الفوز في الجولة الأخيرة أمام تنزانيا ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

ويكفي منتخب تونس التعادل أمام تنزانيا، إذ سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، وحال تخطى منتخب أوغندا نظيره نيجيريا، سيظل التفوق قائمًا لنسور قرطاج بفضل المواجهات المباشرة.

وقد يتأهل منتخب تونس حال خسر أمام تنزانيا، شرط أن يفوز منتخب نيجيريا على أوغندا في الجولة ذاتها، وبذلك سينتظر النسور تحديد موقفهم من الصعود ضمن أفضل فرق صاحبة المركز الثالث.

المجموعة الخامسة (الجزائر - السودان)

حسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا في الصدارة، بعد تخطيه السودان وبوركينا فاسو، خلال الجولتين الأولى والثانية من البطولة.

حظوظ منتخب السودان في التأهل تتمثل في الفوز أمام بوركينا فاسو، ليرفع صقور الجديان رصيدهم إلى 6 نقاط.