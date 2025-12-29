المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

قبل الجولة الثالثة.. من منافس مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:11 ص 29/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

حسم منتخب مصر تأهله إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن استقر على قمة المجموعة الثانية من المسابقة، قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام أنجولا.

وحجز منتخب مصر مقعده كمتصدر للمجموعة الثانية بكأس الأمم، إذ حصد 6 نقاط بالفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، خلال الجولتين الأولى والثانية، ليظل في القمة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات بكأس الأمم.

منافس منتخب مصر

يترقب منتخب مصر منافسه في دور الـ16 المحتمل، بعد ضمان التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية قبل مباراة أنجولا بالجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وبذلك ينتظر مصر مواجهة أحد المنتخبات التي ستتأهل، ضمن الرباعي الأفضل ممن استقروا بالمركز الثالث خلال دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 15 "سيناريو" يتم من خلالهم توزيع المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل فرق في المركز الثالث على أصحاب المركز الأول في المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

ويمتلك منتخب مصر 7 احتمالات لمواجهة ثالث المجموعة الأولى، ومثلها لمواجهة ثالث المجموعة الرابعة واحتمال وحيد لمواجهة ثالث المجموعة الثالثة (طالع من هنا).

بالنظر إلى جدول الترتيب الحالي، قبل مواجهات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا فإن الرباعي الأكثر حصدًا للنقاط في البطولة بعد نهاية الأسبوع الثاني هم زامبيا (المجموعة الأولى)، بنين (المجموعة الرابعة)، السودان (المجموعة الخامسة)، موزمبيق (المجموعة السادسة).

تأهل الفرق المتواجدة نظرًا للترتيب الحالي، أصحاب المركز الثالث الأكثر حصدًا للنقاط حتى الآن في المجموعة الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، يضعنا أمام سيناريو واحد.

تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

ووفقًا للترتيب الحالي بعد نهاية الجولة الثانية فإن منتخب مصر سيواجه نظيره زامبيا المتواجد في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا المغرب 2025

