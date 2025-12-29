المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغييرات بالجملة.. كيف يفكر حسام حسن قبل مباراة مصر وأنجولا؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:47 ص 29/12/2025 تعديل في 02:01 ص
حسام حسن

حسام حسن مدرب منتخب مصر

اختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة أنجولا، في ختام مشوار الفراعنة بدور المجموعات من كاس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، حيث يبحث حسام حسن عن الاستفادة بالمواجهة بعد ضمان التأهل.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن أن حسام حسن المدير الفني لكتيبة الفراعنة قرر إراحة مجموعة من النجوم في لقاء اليوم.

وأوضح أن حسام حسن قد استقر على إجراء عدة تغييرات على تشكيل منتخب مصر، في لقاء أنجولا عن المواحهتين الماضيتين، ومنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية من قبل.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سيتولى حراسة عرين الفراعنة غدًا، بينما سيتواجد محمد صلاح خارج التشكيل الأساسي.

واضاف أن حسام حسن طالب لاعبيه بتقديم أداء قوي، والبحث عن تحقيق انتصار، لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، واكتساب المزيد من الثقة.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

مباراة أنجـــــولا القادمة
منتخب مصر حسام حسن مباراة مصر وأنجولا

