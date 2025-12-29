اختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة أنجولا، في ختام مشوار الفراعنة بدور المجموعات من كاس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، حيث يبحث حسام حسن عن الاستفادة بالمواجهة بعد ضمان التأهل.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن أن حسام حسن المدير الفني لكتيبة الفراعنة قرر إراحة مجموعة من النجوم في لقاء اليوم.

وأوضح أن حسام حسن قد استقر على إجراء عدة تغييرات على تشكيل منتخب مصر، في لقاء أنجولا عن المواحهتين الماضيتين، ومنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية من قبل.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سيتولى حراسة عرين الفراعنة غدًا، بينما سيتواجد محمد صلاح خارج التشكيل الأساسي.

واضاف أن حسام حسن طالب لاعبيه بتقديم أداء قوي، والبحث عن تحقيق انتصار، لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، واكتساب المزيد من الثقة.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

