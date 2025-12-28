نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس الأحد، والتي يأتي على رأسها التعديلات المنتظرة على تشكيل منتخب مصر في مواجهة أنجولا بكأس أمم أفريقيا، بالإضافة لتأهل الزمالك لدور الـ16 في كأس مصر، والعقوبات التي فرضها الأهلي على لاعبيه بعد توديع المسابقة.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الأحد.

مصدر يكشف ليلا كورة.. من يحرس مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟.. وموقف صلاح

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء عدة تعديلات على تشكيل منتخب مصر، بداية من مركز حراسة المرمى، بالإضافة لحسم موقف محمد صلاح من المشاركة في لقاء أنجولا، بعد ضمان التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

12 لاعبًا على أعتاب الخروج من الأهلي

أصبح ملف الراحلين على رأس أولويات مسئولي الكرة في النادي الأهلي، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس مصر، بعد خسارة صادمة على يد فريق المصرية للاتصالات، خاصة مع اقتراب انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، في مطلع شهر يناير المقبل.