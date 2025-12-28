المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

ملف يلا كورة.. تعديلات في منتخب مصر.. انتصار الزمالك.. وعقوبات الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:33 ص 29/12/2025 تعديل في 04:00 ص
مران منتخب مصر في أكادير

مران منتخب مصر

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس الأحد، والتي يأتي على رأسها التعديلات المنتظرة على تشكيل منتخب مصر في مواجهة أنجولا بكأس أمم أفريقيا، بالإضافة لتأهل الزمالك لدور الـ16 في كأس مصر، والعقوبات التي فرضها الأهلي على لاعبيه بعد توديع المسابقة.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الأحد.

مصدر يكشف ليلا كورة.. من يحرس مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟.. وموقف صلاح

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء عدة تعديلات على تشكيل منتخب مصر، بداية من مركز حراسة المرمى، بالإضافة لحسم موقف محمد صلاح من المشاركة في لقاء أنجولا، بعد ضمان التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

تفادى مفاجآت الكأس.. الزمالك يهزم بلدية المحلة

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على حساب فريق بلدية المحلة، بهدف دون رد، في إطار منافسات بطولة كأس مصر، ليتفادى فخ المفاجآت في المسابقة المحلية.

قرار صارم من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق، في أول قرار عقب الخسارة من المصرية للاتصالات، وتوديع بطولة كأس مصر من الـ 32.

حسام حسن يتحدث عن.. منافس ثمن النهائي.. والهدف من مباراة أنجولا

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن أهدافه من مواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات، بعدما ضمن الصعود للمرحلة المقبلة، متطرقًا للحديث عن تفكيره في المنافس المحتمل للفراعنة في ثمن النهائي.

الزمالك يعلن موقف بنتايك في بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك، موقف لاعبه المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تصريحات مدربه أحمد عبد الرؤوف، حول فسخ عقده وتغيبه عن التدريبات.

12 لاعبًا على أعتاب الخروج من الأهلي

أصبح ملف الراحلين على رأس أولويات مسئولي الكرة في النادي الأهلي، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس مصر، بعد خسارة صادمة على يد فريق المصرية للاتصالات، خاصة مع اقتراب انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، في مطلع شهر يناير المقبل.

عبد الرؤوف: أحمد حمدي لن يشارك في الفترة المقبلة مع الزمالك

أكد المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، أن اللاعب أحمد حمدي لن يشارك في الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

المتأهلون رسميًا إلى دور الـ 16 في كأس الأمم

حجزت 3 منتخبات مقعدها بشكل رسمي، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب نهاية مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

الأهلي بطلًا للسوبر المصري لكرة السلة على حساب الاتحاد

توج النادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة، على حساب منافسه الاتحاد السكندري، بعد مواجهة قوية، حسمت في الدقيقة الأخيرة من عمر النهائي.

منتخب تونس يتلقى مفاجأة سارة بشأن إصابة بن رمضان

كشفت تقارير إذاعية، عن مفاجأة سارة لمنتخب تونس، تتعلق بطبيعة إصابة نجم خط الوسط الدولي، محمد علي بن رمضان، خلال مواجهة نيجيريا الماضية، بكأس الأمم الأفريقية 2025.

الزمالك الأهلي منتخب مصر

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

