يستكمل منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة مع نظيره الأنجولي.

ويلتقي منتخبا مصر وأنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وكان المنتخب المصري قد ضمن الصعود إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقناة الناقلة.

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة مصر وأنجولا اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة مصر وأنجولا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2.

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا