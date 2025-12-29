تقام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025 في المجموعتين الأولى والثانية، اليوم الإثنين، أبرزها بين مصر وأنجولا وبين المغرب وزامبيا.

وضمن المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، بينما يسعى المغرب إلى حسم تأهله إلى دور الـ16.

مصر وأنجولا ضمن أبرز مباريات اليوم

وفيما يلي، أبرز مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر في جميع أنحاء العالم..

- كأس أمم أفريقيا

مصر × أنجولا: الساعة السادسة مساءً على قنوات بي إن سبورتس MAX HD2

زيمبابوي × جنوب أفريقيا: الساعة السادسة مساءً على قنوات بي إن سبورتس MAX HD1

جزر القمر × مالي: الساعة التاسعة مساءً على قنوات بي إن سبورتس MAX HD2

زامبيا × المغرب: الساعة التاسعة مساءً على قنوات بي إن سبورتس MAX HD1

- الدوري الإيطالي

روما × جنوى: الساعة 21:45 مساءً على تطبيق Starz Play

- الدوري السعودي

الخليج × الفتح: الساعة 16:35 على قنوات ثمانية

التعاون × النجمة: الساعة 19:30 على قنوات ثمانية

الرياض × الحزم: الساعة 19:30 على قنوات ثمانية

- الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء × الجزيرة: الساعة 14:50 على قنوات أبو ظبي الرياضية

- الدوري القطري

الشمال × السد: الساعة 16:30 على قنوات الكاس القطرية

