المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

تبدأ بمواجهة مصر وأنجولا.. جدول مباريات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:20 ص 29/12/2025
كرة أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

تشتعل إثارة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، بخوض مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

أمم أفريقيا 2025 هي النسخة الـ35 من البطولة، والرابعة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، بينهم المنتخب المصري.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025"، إلى جوار منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزامبيا.

وتنطلق الجولة الثالثة بمباراتي المجموعة الثانية، ومنها مواجهة المنتخب المصري مع نظيره الأنجولي.

وكان منتخب "الفراعنة" قد ضمن الصعود إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، والمواعيد بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2025

الإثنين 29 ديسمبر 2025

مصر × أنجولا - 6 مساء

زيمبابوي × جنوب أفريقيا - 6 مساء

جزر القمر × مالي - 9 مساء

زامبيا × المغرب - 9 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تنزانيا × تونس - 6 مساء

أوغندا × نيجيريا - 6 مساء

بنين × السنغال - 9 مساء

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية - 9 مساء

الأربعاء 31 ديسمبر 2025

غينيا الاستوائية × الجزائر - 6 مساء

السودان × بوركينا فاسو - 6 مساء

الجابون × كوت ديفوار - 9 مساء

موزمبيق × الكاميرون - 9 مساء

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا

منتخب مصر منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg