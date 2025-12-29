تشتعل إثارة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، بخوض مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

أمم أفريقيا 2025 هي النسخة الـ35 من البطولة، والرابعة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، بينهم المنتخب المصري.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025"، إلى جوار منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزامبيا.

وتنطلق الجولة الثالثة بمباراتي المجموعة الثانية، ومنها مواجهة المنتخب المصري مع نظيره الأنجولي.

وكان منتخب "الفراعنة" قد ضمن الصعود إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، والمواعيد بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2025

الإثنين 29 ديسمبر 2025

مصر × أنجولا - 6 مساء

زيمبابوي × جنوب أفريقيا - 6 مساء

جزر القمر × مالي - 9 مساء

زامبيا × المغرب - 9 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تنزانيا × تونس - 6 مساء

أوغندا × نيجيريا - 6 مساء

بنين × السنغال - 9 مساء

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية - 9 مساء

الأربعاء 31 ديسمبر 2025

غينيا الاستوائية × الجزائر - 6 مساء

السودان × بوركينا فاسو - 6 مساء

الجابون × كوت ديفوار - 9 مساء

موزمبيق × الكاميرون - 9 مساء

