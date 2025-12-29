المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موقعة حسم التأهل.. موعد مباراة المغرب وزامبيا والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:20 ص 29/12/2025
المغرب

منتخب المغرب

يسعى منتخب المغرب لحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة على أرضه، حين يلتقي مع نظيره الزامبي.

وتقام مباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويليه كلا من المالي وزامبيا برصيد نقطتين لكلا منهما، ثم منتخب جزر القمر بنقطة واحدة.

وفي الوقت الحالي، تملك كل منتخبات المجموعة الأولى فرصة التأهل إلى ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025 اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا

تذاع مباراة المغرب وزامبيا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

كما تُنقل المباراة عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية.

منتخب المغرب منتخب زامبيا كأس أمم أفريقيا

