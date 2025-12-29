يسعى منتخب المغرب لحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة على أرضه، حين يلتقي مع نظيره الزامبي.

وتقام مباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويليه كلا من المالي وزامبيا برصيد نقطتين لكلا منهما، ثم منتخب جزر القمر بنقطة واحدة.

وفي الوقت الحالي، تملك كل منتخبات المجموعة الأولى فرصة التأهل إلى ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025 اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا

تذاع مباراة المغرب وزامبيا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

كما تُنقل المباراة عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية.

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا