شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) حضور العديد من النجوم العالمية، خاصة من فرنسا، بداية من الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وحرص زيدان على التواجد في مباريات كأس أمم أفريقيا، وتحديدًا في مباراتي الجزائر ضد السودان، ثم الجزائر وبوركينا فاسو.

وجاء حضور زيدان من أجل دعم نجله لوكا، والذي يحرس عرين المنتخب الجزائري بصورة أساسية، حيث حافظ على نظافة شباكه في هاتين المباراتين.

واستمر الحضور الفرنسي من خلال تواجد نجم منتخب "الديوك" الحالي وهداف فريق ريال مدريد، كيليان مبابي.

وحضر مبابي مباراة المغرب ومالي من أجل دعم صديقه أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان.

كما حضر مبابي مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، والتي شهدت تواجد الثنائي الفرنسي الآخر جول كوندي، مدافع برشلونة، وأوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد.

