مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

حضور فرنسي لافت.. أمم أفريقيا توحد نجوم ريال مدريد وبرشلونة (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:11 م 29/12/2025
شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) حضور العديد من النجوم العالمية، خاصة من فرنسا، بداية من الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وحرص زيدان على التواجد في مباريات كأس أمم أفريقيا، وتحديدًا في مباراتي الجزائر ضد السودان، ثم الجزائر وبوركينا فاسو.

وجاء حضور زيدان من أجل دعم نجله لوكا، والذي يحرس عرين المنتخب الجزائري بصورة أساسية، حيث حافظ على نظافة شباكه في هاتين المباراتين.

واستمر الحضور الفرنسي من خلال تواجد نجم منتخب "الديوك" الحالي وهداف فريق ريال مدريد، كيليان مبابي.

وحضر مبابي مباراة المغرب ومالي من أجل دعم صديقه أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان.

كما حضر مبابي مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، والتي شهدت تواجد الثنائي الفرنسي الآخر جول كوندي، مدافع برشلونة، وأوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد.

لمشاهدة حضور نجوم ريال مدريد وبرشلونة في كأس أمم أفريقيا.. اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق في الموضوع

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا

برشلونة ريال مدريد زيدان كأس أمم أفريقيا مبابي

