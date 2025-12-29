تحدث فابريس ألسيبياديس ماييكو "أكوا"، قائد منتخب أنجولا السابق، عن مستوى "الظباء السوداء" خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، مبديًا رؤيته للمباراة المرتقبة أمام منتخب مصر في المسابقة.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره أنجولا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين، ممن تركوا بصمة في بطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع منتخباتهم أملًا في ملامسة الذهب.

وكشف أكوا، خلال حديثه، عن أبرز لاعبي منتخب أنجولا في الجولتين الماضيتين، متطرقًا إلى أخطر عناصر منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة في البطولة القارية.

يلا كورة يحاور أكوا

كيف رأيت أداء منتخب أنجولا في الجولتين الأولى والثانية؟

"حتى الآن، جاءت النتائج دون مستوى التوقعات، كنت أتوقع أنه بعد الجولة الثانية سيكون لدى أنجولا أربع أو ست نقاط، سواء بالفوز على جنوب أفريقيا وزيمبابوي، أو على الأقل التعادل مع جنوب أفريقيا والفوز على زيمبابوي".

"للأسف، حدث العكس، حيث حصد المنتخب نقطة واحدة فقط من مباراتين، ما وضعه في موقف صعب وجعله مهددًا بعدم التأهل إلى دور الـ16".

هل منتخب أنجولا قادر على التأهل إلى دور الـ16؟

"نعم، لا يزال منتخب أنجولا يملك حظوظًا للتأهل إلى دور الـ16، لكن هامش الخطأ ضئيل جدًا، إذ يحتاج الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، وقبل كل شيء إظهار فعالية هجومية أكبر وتركيز أعلى على المستوى الدفاعي، كما سيعتمد التأهل ليس فقط على أدائه، بل أيضًا على نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعة".

من هم أبرز لاعبي منتخب أنجولا الذين لفتوا انتباهك؟

"لا يزال بعض اللاعبين يبرزون من خلال الروح القتالية والجودة الفنية والتأثير في فترات مختلفة من المباراة، ويواصل شو لعب دور مهم في تنظيم اللعب وتحقيق التوازن في خط الوسط، بينما لفت فريدي الانتباه بإبداعه وخبرته وقدرته على تحمّل المسؤولية الهجومية".

"في الخط الأمامي، أظهر جيلسون دالا حركية كبيرة وروح تضحية، وكان مرجعًا هجوميًا، ودفاعيًا برز دافيد كارمو بحضوره البدني وحسن قراءته للعب وجودته في إخراج الكرة، كما تميز تو كارنييرو بثبات مستواه وقوته في الالتحامات، ومع ذلك افتقد الفريق إلى فعالية جماعية أكبر لتحويل الأداء الجيد إلى نتائج إيجابية".

كيف ترى المواجهة أمام منتخب مصر؟

"ستكون مواجهة صعبة جدًا، فمنتخب مصر يمتلك خبرة أكبر في مثل هذه البطولات ويجيد إدارة المباريات الحاسمة، وسيتعين على أنجولا أن تكون منظمة تكتيكيًا، ومتماسكة دفاعيًا، وذكية في التحولات من أجل تحقيق المفاجأة، خاصة أنها تعلم أن عدم الفوز يعني الخروج من المنافسة".

من هم أبرز لاعبي منتخب مصر القادرين على صناعة الفارق؟

"يبقى محمد صلاح أبرز عناصر منتخب مصر بقدرته على حسم المباريات في لحظات قليلة، وإلى جانبه يبرز عمر مرموش كلاعب خطير بفضل سرعته وحركته وجودته في المواجهات الفردية، كما يستطيع مصطفى محمد وتريزيجيه إحداث الفارق هجوميًا، في حين يمنح خط الوسط المصري توازنًا وشدة بدنية وخبرة تنافسية".

ما ذكرياتك مع منتخب مصر عندما كنت لاعبًا؟

"عادة ما تكون المباريات أمام منتخب مصر متكافئة وصعبة للغاية، لكن على المستوى الشخصي لا تحمل مواجهاتي مع مصر ذكريات جيدة، ففي أول مباراة لي بكأس الأمم الأفريقية عام 1996 لم تدم مشاركتي سوى 20 دقيقة بسبب إصابة خطيرة في الركبة، كانت عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وهو ما شكّل لحظة سلبية في مسيرتي".

"ومع ذلك، تبقى هذه المباريات عالقة في الذاكرة بسبب شدتها والقيمة التاريخية للمنافس".

من هو أكوا؟

يُعد فابريس ألسيبياديس ماييكو "أكوا" أحد أبرز من ارتدوا قميص منتخب أنجولا تاريخيًا، إذ نجح المهاجم في تسجيل 36 هدفًا خلال مشاركاته الدولية، التي وصلت إلى 80 مباراة.

وسبق لأكوا ارتداء قميص بنفيكا البرتغالي خلال مسيرته الاحترافية الخارجية، التي شملت أيضًا محطات خليجية في السعودية وقطر، قبل أن يختتم مشواره الكروي مع فريق بترو أتلتيكو.