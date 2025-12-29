يتصدر النجم الجزائري رياض محرز ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعد انتهاء أول جولتين من دور المجموعات.

وتنطلق الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا اليوم الإثنين، وتستمر على مدار 3 أيام.

وسجل محرز حتى الآن 3 أهداف أمام السودان وبوركينا فاسو، ويليه عدد من النجوم الذين سجل كل منهم هدفين، على رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر، الذي هز شباك زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ويتساوى مع صلاح كلا من النيجيري أديمولا لوكمان والإيفواري أماد ديالو والمغربي إبراهيم دياز والتونسي إلياس عاشوري والمالي لاسين سينايوكو والسنغالي نيكولاس جاكسون.

وفي قائمة الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة، يقتسم الصدارة كلا من لوكمان ومواطنه أليكس أيوبي، والتونسي حنبعل المجبري بواقع تمريرتين حاسمتين لكل منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن 3 منتخبات ضمنت بالفعل تألها لدور الـ16 وهي مصر والجزائر ونيجيريا.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

رياض محرز (الجزائر) - 3 أهداف

محمد صلاح (مصر) - 2 أهداف

أديمولا لوكمان (نيجيريا) - 2 أهداف

أماد ديالو (كوت ديفوار) - 2 أهداف

إبراهيم دياز (المغرب) - 2 أهداف

إلياس عاشوري (تونس) - 2 أهداف

لاسين سينايوكو (مالي) - 2 أهداف

نيكولاس جاكسون (السنغال) - 2 أهداف

