المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

محرز يتصدر وصلاح وصيفا.. ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولة الثالثة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:56 م 29/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

يتصدر النجم الجزائري رياض محرز ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعد انتهاء أول جولتين من دور المجموعات.

وتنطلق الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا اليوم الإثنين، وتستمر على مدار 3 أيام.

وسجل محرز حتى الآن 3 أهداف أمام السودان وبوركينا فاسو، ويليه عدد من النجوم الذين سجل كل منهم هدفين، على رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر، الذي هز شباك زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ويتساوى مع صلاح كلا من النيجيري أديمولا لوكمان والإيفواري أماد ديالو والمغربي إبراهيم دياز والتونسي إلياس عاشوري والمالي لاسين سينايوكو والسنغالي نيكولاس جاكسون.

وفي قائمة الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة، يقتسم الصدارة كلا من لوكمان ومواطنه أليكس أيوبي، والتونسي حنبعل المجبري بواقع تمريرتين حاسمتين لكل منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن 3 منتخبات ضمنت بالفعل تألها لدور الـ16 وهي مصر والجزائر ونيجيريا.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

رياض محرز (الجزائر) - 3 أهداف

محمد صلاح (مصر) - 2 أهداف

أديمولا لوكمان (نيجيريا) - 2 أهداف

أماد ديالو (كوت ديفوار) - 2 أهداف

إبراهيم دياز (المغرب) - 2 أهداف

إلياس عاشوري (تونس) - 2 أهداف

لاسين سينايوكو (مالي) - 2 أهداف

نيكولاس جاكسون (السنغال) - 2 أهداف

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا

منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg