تصنيف فيفا.. لماذا يحتاج منتخب مصر إلى تجنب الهزيمة أمام أنجولا؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:04 م 29/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مباراة تحصيل حاصل أمام أنجولا، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويملك منتخب مصر 6 نقاط من الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا تواليًا.

لماذا يحتاج منتخب مصر إلى تجنب الهزيمة أمام أنجولا؟

من المتوقع أن يمنح المدرب حسام حسن، اللاعبين البدلاء، فرصة المشاركة في مباراة مصر وأنجولا.

رغم ذلك، يتعين على المنتخب المصري أن يحقق نتيجة إيجابية ضد أنجولا، حتى لا يتأثر ترتيبه في تصنيف فيفا، علمًا بأنه تراجع في التصنيف الأخير الصادر ديسمبر 2025 إلى المركز 35.

وبحسب آخر تصنيف لفيفا، يملك المنتخب المصري 1515.18 نقطة في المركز 35، مقابل 1271.54 لمنتخب أنجولا في المركز 89.

- حال الخسارة أمام أنجولا: يخسر منتخب مصر 25.13 نقطة

- حال التعادل مع أنجولا: يخسر منتخب مصر 7.63 نقطة

- حال الفوز على أنجولا: يحصل منتخب مصر على 9.87 نقطة

طالع تصنيف فيفا قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا من هنا

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر أنجولا كأس أمم أفريقيا

