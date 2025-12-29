تحمل مباراة منتخب مصر أهمية كبيرة بالنسبة إلى أنجولا، ما يظهر واضحًا في عناوين صحفها الرياضية، اليوم الإثنين.

ويلتقي المنتخبان المصري والأنجولي هذا المساء على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

ماذا قالت صحف أنجولا عن المباراة المرتقبة أمام منتخب مصر؟

يتعين على منتخب أنجولا الفوز على مصر من أجل التأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا، سواءً بالوصافة أو من خلال أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وخسرت أنجولا مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم (2-1) أمام جنوب أفريقيا ثم اكتفت بالتعادل (1-1) مع زيمبابوي.

وضمن منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، بفوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وفيما يلي أبرز ما قالته صحف أنجولا عن المباراة المرتقبة أمام منتخب مصر..

موقع angonoticias.. الحل في شيكو بانزا

انتقد الموقع اختيارات المدرب الفرنسي باتريس بوميل في كأس أمم أفريقيا، بسبب إبقاء شيكو بانزا ومابولولو وآري بابل على مقاعد البدلاء.

وكتب التقرير في هذا الصدد: "يفتقر جيلسون دالا للإيقاع.. إن الإصرار على إشراكه يشبه البحث عن بريق تلاشى مؤقتًا، وقد يكون بانزا ومابولولو وبابل معتادون أكثر على ملاعب شمال أفريقيا".

راديو rna.. ثقة المسؤولين في أنجولا

نقل الراديو تصريحات على لسان باولو ماديرا، وزير الرياضة في أنجولا، قبل لقاء منتخب مصر.

وأبدى ماديرا تفاؤله بفوز أنجولا على منتخب مصر، واثقًا في التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، رغم أن ذلك يعتمد على نتائج بعض المباريات الأخرى.

صحيفة jornaldeangola.. محاولة البقاء أمام مصر

وصفت الصحيفة مباراة مصر بـ"الحاسمة"، حيث يحتاج منتخب أنجولا إلى الفوز من أجل البقاء في منافسات كأس أمم أفريقيا.

ولم يسبق لمنتخب أنجولا أن هزم مصر في أي مناسبة سابقة، سواءً في الوديات أو الرسميات، علمًا بأنهما التقيا مرتين في كأس أمم أفريقيا 1996 و2008، ليتفوق الفراعنة بالنتيجة نفسها (2-1).

