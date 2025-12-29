تحدث زي كالنجا، لاعب منتخب أنجولا السابق، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، في ظل حاجة الظباء السوداء لتحقيق نتيجة إيجابية أملًا في بلوغ الدور القادم من البطولة.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين، ممن تركوا بصمة في بطولة كأس أمم أفريقيا، أو يطمحون للظهور مع منتخباتهم أملًا في ملامسة الذهب.

استهل زي كالنجا، لاعب منتخب أنجولا السابق، تصريحاته عبر "يلا كورة" قائلًا: "بطولة كأس أمم أفريقيا تسير بشكل جيد جدًا، ومع مرور كل نسخة تتحسن البطولة والتنظيم بصورة كبيرة".

وتابع: "أنا مستمتع بمشاهدة جميع المنتخبات، ففي الوقت الحالي لم تعد هناك منتخبات ضعيفة، وأصبح عالم كرة القدم مليئًا بالمفاجآت، وجميع المنتخبات تقدم مستويات جيدة، وأنا سعيد بما أراه".

وأضاف كالنجا: "بالنسبة لمنتخب أنجولا، فإن الشعب الأنجولي يعيش حالة من الترقب الكبير، لأن لدينا منتخبًا جيدًا ومجموعة قوية جدًا، خضنا مباراتين وحققنا نتائج ليست جيدة تمامًا، لكننا نؤمن بقدرتنا على التأهل، بل وعلى الفوز على منتخب مصر، فنحن نمتلك منتخبًا قويًا وإمكانات تمنحنا القدرة على تحقيق الانتصار".

وواصل: "من وجهة نظري، جميع اللاعبين في حالة جيدة، وكل لاعب يؤدي دوره على أكمل وجه، منتخب مصر يضم عناصر مميزة، من بينهم أحد أفضل لاعبي العالم، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، وهو لاعب يستحق كل الاحترام".

وأتم كالنجا تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح لا يلعب بمفرده، بل يعتمد على المجموعة، وهو في الوقت الحالي يمثل المرجعية الأساسية لمنتخب مصر، نحن كأنجوليين نحترمه كثيرًا، لكننا نثق في منتخبنا ونؤمن بقدراته".

