أعلن المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، بحثًا عن ختام دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويدخل منتخب مصر مواجهة أنجولا، بعد أن حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، متربعًا على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة أمام أنجولا، والذي شهد عدة تغييرات نظرًا لحسم الفريق التأهل إلى دور الـ16، حيث يسعى حسام حسن لتجربة عدة عناصر قبل المرحلة المقبلة من البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، كأول المتأهلين بعد أن تفوق على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بالجولة الأولى، وتخطى عقبة جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الأسبوع الثاني جاء عن طريق محمد صلاح.