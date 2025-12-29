المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:38 م 29/12/2025 تعديل في 04:55 م
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، بحثًا عن ختام دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويدخل منتخب مصر مواجهة أنجولا، بعد أن حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، متربعًا على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة أمام أنجولا، والذي شهد عدة تغييرات نظرًا لحسم الفريق التأهل إلى دور الـ16، حيث يسعى حسام حسن لتجربة عدة عناصر قبل المرحلة المقبلة من البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، كأول المتأهلين بعد أن تفوق على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بالجولة الأولى، وتخطى عقبة جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الأسبوع الثاني جاء عن طريق محمد صلاح.

مباراة أنجـــــولا القادمة
منتخب مصر منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2

تشكيل زيمبابوي: حراسة المرمى: واشنطن أروبي. خط الدفاع: جيرالد تاكوارا، موناشي جارانانجا، ديفاين لونجا، بريندان جالواي. خط الوسط: جونا فابيش، بيل أنطونيو، مارفيلس ناكامبا. خط الهجوم: برانس دوبي، دانييل مسيندامي، تاواندا ماسوانهايس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg