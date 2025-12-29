المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

1 1
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

مباشر بالفيديو.. قراءة فنية على تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:01 م 29/12/2025 تعديل في 05:52 م
منتخب مصر

منتخب مصر

يقدم موقع يلا كورة، قراءة فنية وتحليل لتشكيل منتخب مصر الأساسي، استعدادًا لملاقاة منتخب أنجولا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة منتخب مصر ضد أنجولا، من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار في مدينة أغادير، لختام دور المجموعات من الكان.

منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2025، بفضل انتصاره الثمين على حساب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

تحليل مباراة مصر وأنجولا

ويظهر محمد الحاوي، المحلل الفني في "يلا كورة"، ضيفًا على دينا زاهر، مذيعة الموقع، للحديث حول تشكيل منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد منتخب أنجولا.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أعلن تشكيل الفراعنة الأساسي وسط إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين.. يمكن مطالعة التشكيل بالكامل من هنا

تابع قراءة فنية على تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا عبر الفيديو التالي:

 

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا مباراة مصر وأنجولا

مباشر
زيمبابوي

زيمبابوي

1 1
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

29

عرضية لزيمبابوي من ركنية وارتقاء ورأسية من جارانانجا داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
مصر

مصر

31

عرضية داخل منطقة الجزاء حولها لاعب منتخب أنجولا رأسية ولكن الحارس مصطفى شوبير تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
