يقدم موقع يلا كورة، قراءة فنية وتحليل لتشكيل منتخب مصر الأساسي، استعدادًا لملاقاة منتخب أنجولا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة منتخب مصر ضد أنجولا، من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار في مدينة أغادير، لختام دور المجموعات من الكان.

منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2025، بفضل انتصاره الثمين على حساب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

تحليل مباراة مصر وأنجولا

ويظهر محمد الحاوي، المحلل الفني في "يلا كورة"، ضيفًا على دينا زاهر، مذيعة الموقع، للحديث حول تشكيل منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد منتخب أنجولا.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أعلن تشكيل الفراعنة الأساسي وسط إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين.. يمكن مطالعة التشكيل بالكامل من هنا

تابع قراءة فنية على تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا عبر الفيديو التالي:

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا