كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

1 1
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

محمد الشناوي خارج قائمة منتخب مصر أمام أنجولا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:05 م 29/12/2025
محمد الشناوي

محمد الشناوي - حارس منتخب مصر

خرج الحارس محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر أمام أنجولا، اليوم الإثنين.

ويلتقي المنتخبان المصري والأنجولي هذا المساء على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

الشناوي خارج قائمة منتخب مصر أمام أنجولا

أعلن المدرب حسام حسن التشكيل الذي يخوض به منتخب مصر مباراته أمام أنجولا. (طالع التفاصيل من هنا)

ويدخل منتخب مصر أمام أنجولا بفريق جديد، لم يكن أي من لاعبيه الـ11 أساسيًا في مباراة جنوب أفريقيا.

ويجلس 15 لاعبًا على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام أنجولا، ليس من بينهم الحارس الأساسي محمد الشناوي.

واختار حسام حسن الدفع بمصطفى شوبير أساسيًا في حراسة مرمى منتخب مصر.

وتضم قائمة منتخب مصر الاحتياطية ضد أنجولا كلًا من أحمد الشناوي ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى.

وإلى جانب استبعاد الشناوي، يغيب محمد هاني بسبب الإيقاف، إثر حصوله على بطاقة حمراء أمام جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن منتخب مصر ضمن تأهله إلى دور الـ16 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر محمد الشناوي كأس أمم أفريقيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

