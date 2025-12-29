محمد الشناوي خارج قائمة منتخب مصر أمام أنجولا

خرج الحارس محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر أمام أنجولا، اليوم الإثنين.

ويلتقي المنتخبان المصري والأنجولي هذا المساء على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

الشناوي خارج قائمة منتخب مصر أمام أنجولا

أعلن المدرب حسام حسن التشكيل الذي يخوض به منتخب مصر مباراته أمام أنجولا. (طالع التفاصيل من هنا)

ويدخل منتخب مصر أمام أنجولا بفريق جديد، لم يكن أي من لاعبيه الـ11 أساسيًا في مباراة جنوب أفريقيا.

ويجلس 15 لاعبًا على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام أنجولا، ليس من بينهم الحارس الأساسي محمد الشناوي.

واختار حسام حسن الدفع بمصطفى شوبير أساسيًا في حراسة مرمى منتخب مصر.

وتضم قائمة منتخب مصر الاحتياطية ضد أنجولا كلًا من أحمد الشناوي ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى.

وإلى جانب استبعاد الشناوي، يغيب محمد هاني بسبب الإيقاف، إثر حصوله على بطاقة حمراء أمام جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن منتخب مصر ضمن تأهله إلى دور الـ16 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

