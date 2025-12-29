المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

1 1
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

شيكو بانزا أساسيًا.. تشكيل منتخب أنجولا أمام مصر في كأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:11 م 29/12/2025 تعديل في 05:18 م
أنجولا

منتخب أنجولا

كشف الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، بقيادة باتريس بوميل، عن تشكيل الظباء السوداء أمام مصر، في المباراة التي ستجري بينهما في إطار مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويبحث منتخب أنجولا، عن تحقيق الفوز أمام مصر في المباراة التي ستجري بينهما، أملًا في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب أنجولا أمام مصر

دفع الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، بقيادة باتريس بوميل، بقوته الضاربة أمام مصر، إذ ترتكز الآمال، على تحقيق الفوز ضد الفراعنة، للحفاظ على آمال بلوع دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل أنجولا أمام مصر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: نوريو فورتونا، ديفيد كارمو، كايلوندا جاسبار، مواتي مودستو.

خط الوسط: مايسترو، بينيديتو مامبويني موكيندي، فريدي ريبيرو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، كريستوفاو مابولولو، زيتو لوفومبو.

ويتواجد على كرسي الاحتياط: أري بابل، أنطونيو دومينيك، ماريو بالبورديا، مانويل بينسون، جوناثان بواتو، نيبلو، مانويل كايلانو، كلينتون ماتا، إدي أفونسو، فليسيو ميلسون، جيلسون دالا، راندي نتيكا، مبالا نزولا، مانويل كافومانا. 

كان قد افتتح منتخب أنجولا مشواره في كأس أمم أفريقيا، بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل مع نظيره زيمبابوي (1-1)، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الثانية من كأس الأمم.

أنجـــــولا
أنجـــــولا
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
زيمبابوي

زيمبابوي

1 1
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

41

تمريرات بين لاعبي جنوب أفريقيا وتنتهي بتسديدة من سيبو مبولي على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
مصر

مصر

45

دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
