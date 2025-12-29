انتهت مساء أمس الأحد، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة بالأخص للمنتخبات العربية، إذ انتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 على جتوب أفريقيا، وتعادل منتخب المغرب مع مالي بنتيجة (1-1).

وتعرض منتخب تونس للخسارة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة (3-2)، بينما انتصر منتخب الجزائر على بوركينا فاسو بنتيجة (1-0)، وحقق منتخب السودان الفوز على غينيا الاستوائية (1-0).

جائزة رجل المباراة بالجولة الثانية

شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، توزيع 12 جائزة لرجل مباريات الجولة من البطولة الأفريقية.

ومن ضمن 12 لاعب حصل على جائزة رجل المباراة، تواجد خماسي عربي، وكان من ضمنهم النجم المصري محمد الشناوي لاعب "الفراعنة"، بعد أداء رائع في مباراة جنوب أفريقيا وحفاظه على نظافة شباكه.

للاطلاع على اللاعبين الحاصلين على جائزة رجل المباراة في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

