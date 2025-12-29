المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

1 1
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

الشناوي ضمن خماسي عربي.. من حصد جائزة رجل المباراة بالجولة الثانية في أمم أفريقيا؟ (صور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:25 م 29/12/2025
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg

انتهت مساء أمس الأحد، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة بالأخص للمنتخبات العربية، إذ انتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 على جتوب أفريقيا، وتعادل منتخب المغرب مع مالي بنتيجة (1-1).

وتعرض منتخب تونس للخسارة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة (3-2)، بينما انتصر منتخب الجزائر على بوركينا فاسو بنتيجة (1-0)، وحقق منتخب السودان الفوز على غينيا الاستوائية (1-0).

جائزة رجل المباراة بالجولة الثانية

شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، توزيع 12 جائزة لرجل مباريات الجولة من البطولة الأفريقية.

ومن ضمن 12 لاعب حصل على جائزة رجل المباراة، تواجد خماسي عربي، وكان من ضمنهم النجم المصري محمد الشناوي لاعب "الفراعنة"، بعد أداء رائع في مباراة جنوب أفريقيا وحفاظه على نظافة شباكه.

للاطلاع على اللاعبين الحاصلين على جائزة رجل المباراة في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر جنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
زيمبابوي

زيمبابوي

1 1
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

29

عرضية لزيمبابوي من ركنية وارتقاء ورأسية من جارانانجا داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
مصر

مصر

34

أحمد فتوح أرسل عرضية بعد تنفيذ الركلة الحرة ولكن الحارس خرج وأمسك الكرة بسهولة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg