كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

باستمرار .. ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:35 م 29/12/2025 تعديل في 07:36 م
منتخب مصر وأنجولا

منتخب مصر وأنجولا

يختتم اليوم الإثنين مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا فيما يلعب منتخب زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا.

ويسيطر التعادل على نتيجة المباراتين بعد مرور نصف ساعة من الشوط الثاني .

للتعرف على ترتيب مجموعة منتخب مصر وفق النتائج الحالية أضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ترتيب مجموعة منتخب مصر

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

