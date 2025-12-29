المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

بعد التعادل مع أنجولا.. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:35 م 29/12/2025 تعديل في 08:09 م
منتخب مصر وأنجولا

منتخب مصر وأنجولا

اختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع أنجولا في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات البطولة.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا دون أهداف مع أنجولا، تزامنًا مع فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي (3-2) ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا

رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز أمام أنجولا، ليتربع الفراعنة على قمة ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وحل منتخب جنوب أفريقيا في الوصافة برصيد 6 نقاط، بعد تخطي زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين.

وتبقى حظوظ منتخب أنجولا في التأهل، قائمة ضمن الفرق صاحبة المركز الثالث بعد أن وصل رصيده إلى نقطتين، بينما ودعت زيمبابوي البطولة بشكل رسمي بعد تذيلها جدول الترتيب.

طالع جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا من هنا.

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ترتيب مجموعة منتخب مصر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
