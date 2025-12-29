اختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع أنجولا في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات البطولة.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا دون أهداف مع أنجولا، تزامنًا مع فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي (3-2) ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا

رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز أمام أنجولا، ليتربع الفراعنة على قمة ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وحل منتخب جنوب أفريقيا في الوصافة برصيد 6 نقاط، بعد تخطي زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين.

وتبقى حظوظ منتخب أنجولا في التأهل، قائمة ضمن الفرق صاحبة المركز الثالث بعد أن وصل رصيده إلى نقطتين، بينما ودعت زيمبابوي البطولة بشكل رسمي بعد تذيلها جدول الترتيب.

