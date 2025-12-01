المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

كأس أمم أفريقيا 2025.. 4 حقائق قبل مواجهة تونس وتنزانيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:42 م 29/12/2025
منتخب تونس

منتخب تونس

يستعد منتخب تونس لخوض مباراته الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تقام في المغرب.

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره التنزاني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات: نيجيريا، تنزانيا وأوغندا.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يقع المنتخب التنزاني في المركز الثالث برصيد نقطة.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعض الحقائق قبل مواجهة تونس وتنزانيا والتي جاءت كالتالي:

- ستكون هذه المواجهة الأولى بين تنزانيا وتونس في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

- جاءت المواجهات السابقة الوحيدة بين المنتخبين خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، حيث فازت تونس في اللقاء الأول بنتيجة 1-0 في رادس يوم 13 نوفمبر 2020، وسجل يوسف المساكني هدف الفوز.

- أما لقاء الإياب الذي أُقيم في دار السلام يوم 17 نوفمبر 2020، فقد انتهى بالتعادل 1-1، وتقدمت تونس مبكرًا عن طريق سيف الدين الخاوي في الدقيقة 11، قبل أن يعادل فيصل سالم النتيجة لتنزانيا في الدقيقة 48.

- في النهاية، تأهلت تونس إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بينما فشل منتخب تنزانيا في بلوغ البطولة.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة تونس القادمة
تونس تنزانيا كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg