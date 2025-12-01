كأس أمم أفريقيا 2025.. 4 حقائق قبل مواجهة تونس وتنزانيا

يستعد منتخب تونس لخوض مباراته الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تقام في المغرب.

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره التنزاني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات: نيجيريا، تنزانيا وأوغندا.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يقع المنتخب التنزاني في المركز الثالث برصيد نقطة.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعض الحقائق قبل مواجهة تونس وتنزانيا والتي جاءت كالتالي:

- ستكون هذه المواجهة الأولى بين تنزانيا وتونس في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

- جاءت المواجهات السابقة الوحيدة بين المنتخبين خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، حيث فازت تونس في اللقاء الأول بنتيجة 1-0 في رادس يوم 13 نوفمبر 2020، وسجل يوسف المساكني هدف الفوز.

- أما لقاء الإياب الذي أُقيم في دار السلام يوم 17 نوفمبر 2020، فقد انتهى بالتعادل 1-1، وتقدمت تونس مبكرًا عن طريق سيف الدين الخاوي في الدقيقة 11، قبل أن يعادل فيصل سالم النتيجة لتنزانيا في الدقيقة 48.

- في النهاية، تأهلت تونس إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بينما فشل منتخب تنزانيا في بلوغ البطولة.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية