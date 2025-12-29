المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

على خطى يكن.. أحمد ومصطفى شوبير يصبح ثاني أب وابن يمثل مصر بكأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:02 م 29/12/2025 تعديل في 07:07 م
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير

شارك مصطفى شوبير، في أول مباراة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ودخل مصطفى شوبير، قائمة الأب والابن، اللذان يمثلان مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحمد ومصطفى شوبير، هما ثاني أب وابن يمثلان مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

حسين وهشام يكن، هما أول أب وابن يمثلان مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك أحمد شوبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام ((1986 - 1988 - 1992 - 1994).

بينما شارك حسين يكن مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية أعزام (1959 و1970).

فيما شارك هشام يكن في نسختين مع منتخب مصر (1988 و1992).

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، كأول المتأهلين بعد أن تفوق على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بالجولة الأولى، وتخطى عقبة جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الأسبوع الثاني جاء عن طريق محمد صلاح.

جدول كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أحمد شوبير مصطفى شوبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg