شارك مصطفى شوبير، في أول مباراة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ودخل مصطفى شوبير، قائمة الأب والابن، اللذان يمثلان مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحمد ومصطفى شوبير، هما ثاني أب وابن يمثلان مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

حسين وهشام يكن، هما أول أب وابن يمثلان مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك أحمد شوبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام ((1986 - 1988 - 1992 - 1994).

بينما شارك حسين يكن مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية أعزام (1959 و1970).

فيما شارك هشام يكن في نسختين مع منتخب مصر (1988 و1992).

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، كأول المتأهلين بعد أن تفوق على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بالجولة الأولى، وتخطى عقبة جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الأسبوع الثاني جاء عن طريق محمد صلاح.

