شهدت مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025، رقمين قياسيين بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويقع منتخبا جنوب أفريقيا وزيمبابوي في المجموعة الثانية من دور المجموعات بجانب منتخبي مصر وأنجولا.

رقمان قياسيان خلال مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي

حقق منتخب زيمبابوي رقما قياسيا ولكن بطريقة سلبية، بعد استقباله لهدف من منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الأول من المباراة.

وأصبح منتخب زيمبابوي (18) هو الفريق الذي لعب أكبر عدد من المباريات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية دون أن يحقق أي مباراة بشباك نظيفة.

بينما كتب منتخب جنوب أفريقيا رقما قياسيا آخر، بعدما تخطى نظيره منتخب غينيا، في عدد المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتخوض جنوب أفريقيا مباراتها رقم 53 في كأس الأمم الأفريقية، متجاوزة بذلك غينيا (52).

