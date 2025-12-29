المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بين الخطورة والاستحواذ.. ماذا قدم منتخب مصر في 45 دقيقة أمام أنجولا؟ (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:15 م 29/12/2025
مصر وأنجولا

مباراة مصر وأنجولا

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته ضد منتخب أنجولا، محافظًا على نظافة شباكه، في ختام مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد أنجولا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.. تابع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنا

أرقام مباراة مصر وأنجولا

يرصد يلا كورة، أبرز أرقام مباراة مصر ضد أنجولا في شوطها الأول، وفقًا لما ذكرته شبكة "سوفا سكور"، والتي جاءت على النحو الآتي:

التسديدات: مصر 2-7 أنجولا.
تسديدات على المرمى: مصر 0-3 أنجولا.
فرص خطيرة: مصر 1-1 أنجولا.
الاستحواذ: مصر 62% - 38% أنجولا.
تصديات الحارس: مصر 3-0 أنجولا.
التمريرات: مصر 234 - 133 أنجولا.

هذه الأرقام تُظهر أن منتخب مصر كان المسيطر على الكرة والأكثر استحواذًا خلال الشوط الأول، إلا أن نظيره الأنجولي كان الأخطر من خلال عدد المحاولات الأكبر وكذلك التسديدات التي جاءت على المرمى.

ما سبق يبرز تألق مصطفى شوبير في التصدي إلى 3 محاولات، على عكس الحارس الأنجولي الذي لم يتم تهديد مرماه في الشوط الأول.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا مباراة مصر وأنجولا

