دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، باللاعب مصطفى فتحي للمشاركة في مواجهة الفراعنة أمام أنجولا مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، الذي يجري ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ظهور كبير للفراعنة

شارك مصطفى فتحي في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، ليصبح اللاعب رقم 26 الذي يدخل إلى أرضية الميدان من الأسماء التي اختارها الجهاز الفني للفراعنة للتواجد في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بجميع اللاعبين في قائمته عدا ثنائي حراسة المرمى، أحمد الشناوي ومحمد صبحي، إذ شاركت جميع الأسماء في مختلف المراكز مع الفراعنة خلال مواجهات دور المجموعات بكأس الأمم.

وجاء ذلك بعد أن اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالدفع بتشكيل مكون من العديد من اللاعبين الذين لم يسبق لهم المشاركة مع الفراعنة خلال الجولتين الأولى والثانية بالبطولة.