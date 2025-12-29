المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

بعد مصطفى فتحي.. 26 لاعبًا شاركوا مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:21 م 29/12/2025
مصر

منتخب مصر

دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، باللاعب مصطفى فتحي للمشاركة في مواجهة الفراعنة أمام أنجولا مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، الذي يجري ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ظهور كبير للفراعنة

شارك مصطفى فتحي في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، ليصبح اللاعب رقم 26 الذي يدخل إلى أرضية الميدان من الأسماء التي اختارها الجهاز الفني للفراعنة للتواجد في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بجميع اللاعبين في قائمته عدا ثنائي حراسة المرمى، أحمد الشناوي ومحمد صبحي، إذ شاركت جميع الأسماء في مختلف المراكز مع الفراعنة خلال مواجهات دور المجموعات بكأس الأمم.

وجاء ذلك بعد أن اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالدفع بتشكيل مكون من العديد من اللاعبين الذين لم يسبق لهم المشاركة مع الفراعنة خلال الجولتين الأولى والثانية بالبطولة.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

