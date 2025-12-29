المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نزول محمد شحاتة بدلا منه.. إصابة مهند لاشين خلال مباراة مصر وأنجولا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:35 م 29/12/2025
مهند لاشين

إصابة مهند لاشين

تعرض مهند لاشين، لاعب وسط منتخب مصر، لإصابة خلال مباراة أنجولا المقامة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع أنجولا، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي الدقيقة 63 أجرى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، تبديلا بخروج مهند لاشين، الذي تعرض لإصابة ونزول محمد شحاتة بدلا منه.

يشار إلى أن منتخب مصر كان قد حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبالتالي يلعب هذه المباراة لتجربة عدد من اللاعبين وهو ما ظهر خلال التشكيل الرسمي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر الثنائي الذهبي لمنتخبنا الوطني عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح، لاعب ليفربول.

وحرص حسام حسن على تجربة عدد من اللاعبين خلال مباراة أنجولا بالأخص بعدما ضمن التأهل بالصدارة إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى تجنب إصابة أي لاعب أساسي سيتم الاعتماد عليه في المباريات القادمة.

يذكر أن منتخب مصر كان قد بدأ البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا 1-0، ويختتم المجموعات بمواجهة أنجولا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مهند لاشين مباراة مصر وأنجولا

