أعاد لايل فوستر لاعب جنوب أفريقيا، التقدم لمنتخب بلاده في مباراة زيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

وتقدم جنوب أفريقيا على زيمبابوي في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بعد مرور 7 دقائق، إلا أن منتخب زيمبابوي عادل النتيجة في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن لايل فوستر لاعب جنوب أفريقيا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب "البافانا بافانا" في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

لايل فوستر اللاعب الأكثر تأثيرًا في أمم أفريقيا 2025

بعد هدفه في شباك زيمبابوي، رفع فوستر لاعب جنوب أفريقيا رصيده من الأهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى هدفين بعدما سجل سابقاً في شباك منتخب أنجولا في الجولة الأولى.

ولكن فوستر لاعب جنوب أفريقيا، أصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في أمم أفريقيا 2025، بعدما ساهم في 4 أهداف في البطولة الأفريقية حتى الآن.

وساهم لايل فوستر في جميع أهداف جنوب أفريقيا الأربعة في كأس الأمم الأفريقية 2025 (هدفان وتمريرتان حاسمتان أمام أنجولا وزيمبابوي).

وبذلك، أصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في البطولة متساويًا مع أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا (هدفان وتمريرتان حاسمتان).

