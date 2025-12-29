فرض التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، والتي جرت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، في ختام مواجهات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالقوام البديل أمام أنجولا، تحضيرًا لمواجهة دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعد أن حجز الفراعنة بطاقة العبور كمتصدر للمجموعة الثانية.

تشكيل مصر وأنجولا

دخل منتخب مصر مباراته أمام أنجولا، بالتشكيل التالي: مصطفى شوبير، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

وبدأ منتخب أنجولا المباراة أمام مصر، بالتشكيل التالي: هوجو ماركويس، نوريو فورتونا، ديفيد كارمو، كايلوندا جاسبار، مواتي مودستو، مايسترو، بينيديتو مامبويني موكيندي، فريدي ريبيرو، شيكو بانزا، كريستوفاو مابولولو، زيتو لوفومبو.

منتخب مصر يتعادل مع أنجولا

أظهر منتخب مصر سيطرته على الدقائق الأولى من مباراته أمام أنجولا، إلا أن الخطورة بدت واضحة من جانب الظباء السوداء على مرمى مصطفى شوبير حامي عرين الفراعنة.

وبدأت خطورة أنجولا في الدقيقة 11 حين أرسل، شيكو بانزا عرضية من الجانب الأيسر مرت أمام الجميع حتى وصلت إلى لاعب الظباء، الذي سددها خارج الملعب.

وظهر منتخب مصر للمرة الأولى خلال المباراة، في الدقيقة 20 من زمن المباراة بعد أن وصلت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مررها مصطفى محمد بحركة مميزة إلى حسام عبد المجيد الذي أهدرها بغرابة أمام مرمى أنجولا.

وحصل شيكو بانزا على بطاقة صفراء في الدقيقة 27 من زمن المباراة، على إثر تدخله القوي على أحمد عيد الظهير الأيسر لمنتخب مصر.

وظلت خطورة أنجولا قائمة، إذ أطلق مابولولو تسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء، لكن مصطفى شوبير تصدى للكرة بنجاح، وكان ذلك بالدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وأطلق شيكو بانزا تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء منتخب مصر، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب، بحلول الدقيقة 42، قبل أن يعيد المشهد مجددًا لكن شوبير أبعد الخطر عن مرماه.

وأجرى منتخب مصر 3 تبديلات تزامنًا مع انطلاق الشوط الأول من المباراة، حيث شارك أحمد زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم، وغادر محمود صابر ومصطفى محمد ومحمد إسماعيل.

لم يهدأ منتخب أنجولا محاولًا هز شباك الفراعنة، إذ أطلق لاعب الظباء تسديدة قوية بالدقيقة 50 تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

وحصل منتخب أنجولا على خطأ أمام منطقة جزاء مصر، نفذها أحد لاعبي الفريق لكن الكرة مرت بعيدًا عن مرمى مصطفى شوبير، وذلك بالدقيقة 53.

وسقط مهند لاشين، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، عقب تدخل مع لاعب أنجولا، ليغادر أرضية الميدان ويشارك محمد شحاتة بدلًا منه.

وكاد أن يسجل أحمد سيد زيزو في مرمى أنجولا، بحلول الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد أن استلم الكرة داخل منطقة جزاء الظباء، إلا أن زملاء شيكو بانزا أبعدوا الكرة.

وشارك حمدي فتحي بدلًا من صلاح محسن، في الدقيقة 86 من عمر المواجهة، ليكمل منتخب مصر جميع تبديلاته.

استمرت محاولات منتخب مصر وأنجولا خلال الدقائق المتبقية من المباراة، إلا أن صافرة حكم اللقاء كانت أسرع من أن تهتز الشباك.