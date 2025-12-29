المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباشر بالفيديو.. قراءة فنية بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:57 م 29/12/2025
منتخب مصر

دكة بدلاء منتخب مصر أمام أنجولا

يقدم موقع يلا كورة، قراءة فنية وتحليل لما قدمه منتخب مصر بعد التعادل مع نظيره منتخب أنجولا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة أنجولا ضد مصر، انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي (0-0)، والتي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في ختام دور المجموعات.

منتخب مصر رفع رصيده إلى 7 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية، بعدما ضمن تأهله لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية منذ الجولة الماضية.

تحليل مباراة أنجولا ضد مصر

ويظهر محمد الحاوي، المحلل الفني في "يلا كورة"، ضيفًا على دينا زاهر، مذيعة الموقع، للحديث حول أداء منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد منتخب أنجولا.

مباراة أنجولا ضد مصر، شهدت تغييرات عديدة من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في إطار إراحة بعض نجوم الفراعنة بعد ضمان التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم.

شاهد عبر الفيديو التالي تحليل لأبرز ما جاء في مباراة أنجولا ضد مصر:

 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا مباراة مصر وأنجولا

