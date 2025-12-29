أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة زامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره زامبيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يقع منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

ويتواجد النجم محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب في مواجهة زامبيا.

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم ماسينا.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، نائل العيناوي.

خط الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، سفيان رحيمي، منير الكجوي، إلياس بن صغير، أسامة تارجالين، إلياس أخوماش، جواد الياميق، يوسف النصيري، شمس الدين طالبي، المهدي الحرار، بلال الخنوس، أنس صلاح الدين، عبد الحميد آيت بودلال، يوسف بلعمري.

