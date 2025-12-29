المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

الشيبي أساسياً.. تشكيل منتخب المغرب لمواجهة زامبيا في أمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:08 م 29/12/2025
المغرب

منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة زامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره زامبيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يقع منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

ويتواجد النجم محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب في مواجهة زامبيا.

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم ماسينا.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، نائل العيناوي.

خط الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، سفيان رحيمي، منير الكجوي، إلياس بن صغير، أسامة تارجالين، إلياس أخوماش، جواد الياميق، يوسف النصيري، شمس الدين طالبي، المهدي الحرار، بلال الخنوس، أنس صلاح الدين، عبد الحميد آيت بودلال، يوسف بلعمري.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المغرب
المغرب
أخبار إحصائيات
زامبيا المغرب كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg