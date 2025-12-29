انتهت مساء اليوم الإثنين، مباريات منتخب مصر في مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعادل منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع أنجولا، دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد انتصر في أول جولتين على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وجنوب أفريقيا 1-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الثالثة.

أرقام مباراة مصر وأنجولا

وبشكل عام تفوق منتخب مصر على أنجولا بلغة الأرقام خلال المباراة، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 55.6%، مقابل 44.4% لمنتخب أنجولا.

بينما تفوق المنتخب الأنجولي في نسبة نجاح الالتحامات بنسبة 51.7% مقابل 84.3 لمنتخب مصر، ونفس الأمر للالتحامات الهوائية فتفوق فيها منتخب أنجولا بنسبة 53.1% مقابل 46.9 لمنتخب مصر.

وأرسل منتخب مصر 426 تمريرة مقابل نقل منتخب أنجولا الكرة 323 مرة، وجاءت التمريرات الطويلة في صالح منتخب مصر برصيد 68 مرة، مقابل 44 مرة لمنتخب أنجولا.

أما دقة التمريرات كانت في صالح منتخب مصر بشكل عام والذي جاء بنسبة 76.1%، مقابل 76.2 لصالح منتخب أنجولا، أما دقة تمرايرات كل منتخب في ملعب الفريق المنافس جاءت 62.0% لمنتخب مصر مقابل 63.4% لمنتخب أنجولا.

سدد منتخب مصر في هذه المباراة 5 تسديدات فقط مقابل 16 تسديدة لمنتخب أنجولا، والتسديدات على المرمى كانت مرتين من مصر، مقابل 4 مرات من أنجولا.

دقة التصويب بشكل عام كانت في صالح منتخب مصر بواقع 40.0% مقابل، 25.0% لصالح منتخب أنجولا.

تصدى منتخب مصر للتسديدات 16 مرة مقابل 21 مرة لمنتخب أنجولا، وارتكب منتخب مصر 11 خطأ بينما وقع منتخب أنجولا في الخطأ 15 مرة، وتعرض منتخب مصر لبطاقتين صفراويتين مقابل بطاقة واحدة لمنتخب أنجولا.

أكثر من لمس الكرة من جانب منتخب مصر هو أحمد فتوح برصيد 65 مرة، بينما أكثر من لمس الكرة لمنتخب أنجولا نوريو فورتونا برصيد 64 مرة.