رسميًا.. منتخب زيمبابوي يودع بطولة كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:18 م 29/12/2025 تعديل في 08:31 م
زيمبابوي

زيمبابوي

ودع منتخب زيمبابوي، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، من دور المجموعات.

وخسر منتخب زيمبابوي أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ولعب منتخب زيمبابوي، في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، بجوار مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا.

وأصبح منتخب زيمبابوي، ثاني المودعين لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد بوتسوانا.

مشوار زيمبابوي

استهل منتخب زيمبابوي، مشواره في كأس الأمم الأفريقية، بخسارة مثيرة أمام مصر بنتيجة 2-1.

وفي الجولة الثانية، تعادل منتخب زيمبابوي أمام أنجولا بهدف لكل فريق.

واختتم منتخب المحاربون، مشواره في كأس الأمم بخسارة أمام جنوب أفريقيا.

وتُعد هذه المرة هي السادسة التي يودع فيها منتخب زيمبابوي، من الدور الأول، حيث إنه شارك في 5 نسخ من قبل ولم ينجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي
زيمبابوي
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية زيمبابوي جنوب أفريقيا

