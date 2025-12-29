المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

منافس لم يتحدد.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:23 م 29/12/2025
مصر

مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

أغلق منتخب مصر، صفحة المرحلة الأولى من كأس أمم أفريقيا، بعد نهاية دور المجموعات الذي انتهى بتصدر الفراعنة لجدول الترتيب منتقلًا إلى تحدٍ جديد في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة.

وفرض التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر وأنجولا، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا، لينهي الفراعنة مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وتربع منتخب مصر على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، بعد تخطيه زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادله مع أنجولا محققًا 7 نقاط.

منافس منتخب مصر

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، متصدرًا لمجموعته، إلا أن منافسه في المرحلة القادمة لم يتضح بعد، إذ سيظهر للنور بعد نهاية الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات.

ويبقى منتخب مصر أمام 3 احتمالات، إذ يتم توزيع المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل فرق في المركز الثالث على أصحاب المركز الأول في المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

وسيواجه منتخب مصر أحد الفرق الأفضل التي احتلت المركز الثالث، وتأهلت إلى دور الـ16 من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر

يضرب منتخب مصر موعدًا مع منافسه المنتظر الذي لم يتضح بعد، يوم الإثنين، الموافق الخامس من يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر حسام حسن منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg