أغلق منتخب مصر، صفحة المرحلة الأولى من كأس أمم أفريقيا، بعد نهاية دور المجموعات الذي انتهى بتصدر الفراعنة لجدول الترتيب منتقلًا إلى تحدٍ جديد في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة.

وفرض التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر وأنجولا، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا، لينهي الفراعنة مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وتربع منتخب مصر على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، بعد تخطيه زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادله مع أنجولا محققًا 7 نقاط.

منافس منتخب مصر

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، متصدرًا لمجموعته، إلا أن منافسه في المرحلة القادمة لم يتضح بعد، إذ سيظهر للنور بعد نهاية الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات.

ويبقى منتخب مصر أمام 3 احتمالات، إذ يتم توزيع المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل فرق في المركز الثالث على أصحاب المركز الأول في المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

وسيواجه منتخب مصر أحد الفرق الأفضل التي احتلت المركز الثالث، وتأهلت إلى دور الـ16 من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر

يضرب منتخب مصر موعدًا مع منافسه المنتظر الذي لم يتضح بعد، يوم الإثنين، الموافق الخامس من يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

