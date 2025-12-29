حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر مع أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعادل منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع أنجولا، دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد انتصر في أول جولتين على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وجنوب أفريقيا 1-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الثالثة.

لقطات من مباراة مصر وأنجولا

وسيطرت الثنائيات التنافسية بين منتخب مصر وأنجولا في أرضية الملعب، إذ كان يلتزم كل لاعب مع منافسه داخل أرضية الملعب.

وقبل بداية المباراة التقطت الصور تواجد الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح، لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز، على مقاعد البدلاء بابتسامة كبيرة.

كما تواجد في مدرجات ملعب أغادير الزي الفرعوني المعتاد في مباريات منتخب مصر بالبطولة المقامة في المغرب.

وأخيرا تعليمات قوية من حسام حسن طوال الـ90 دقيقة، وهي عادته في المباريات.

يشار إلى أن منتخب مصر كان قد حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبالتالي يلعب هذه المباراة لتجربة عدد من اللاعبين وهو ما ظهر خلال التشكيل الرسمي.