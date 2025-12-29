المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

الزي الفرعوني وتعليمات العميد وابتسامة صلاح.. لقطات من مباراة مصر مع أنجولا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:26 م 29/12/2025
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر مع أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعادل منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع أنجولا، دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد انتصر في أول جولتين على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وجنوب أفريقيا 1-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الثالثة.

لقطات من مباراة مصر وأنجولا

وسيطرت الثنائيات التنافسية بين منتخب مصر وأنجولا في أرضية الملعب، إذ كان يلتزم كل لاعب مع منافسه داخل أرضية الملعب.

وقبل بداية المباراة التقطت الصور تواجد الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح، لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز، على مقاعد البدلاء بابتسامة كبيرة.

كما تواجد في مدرجات ملعب أغادير الزي الفرعوني المعتاد في مباريات منتخب مصر بالبطولة المقامة في المغرب.

وأخيرا تعليمات قوية من حسام حسن طوال الـ90 دقيقة، وهي عادته في المباريات.

لمشاهدة لقطات من مباراة مصر وأنجولا أضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

يشار إلى أن منتخب مصر كان قد حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبالتالي يلعب هذه المباراة لتجربة عدد من اللاعبين وهو ما ظهر خلال التشكيل الرسمي.

منتخب مصر منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية 2025

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
