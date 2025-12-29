المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

حسام حسن: لا أنظر لمن لا يحبون منتخب مصر.. وطموحاتنا لا تتوقف

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:27 م 29/12/2025 تعديل في 09:20 م
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن التعادل أمام أنجولا، في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعادل منتخب مصر أمام أنجولا، بدون أهداف في ختام مبارياته بدور المجموعات.

وقال حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس: "الأهم بالنسبة لي أن أسعد الجماهير التي تحب المنتخب والكرة، الآخرون لا أنظر لهم، هناك من لا يحبون المنتخب وأنا لا أنظر لهم، أنظر دائمًا إلى الناس التي تشجع المنتخب بكل حب".

وأضاف: "كنت أريد أن أمنح بعض اللاعبين راحة، لأننا في موقف جيد وأي شخص مكاني سيفعل ذلك، لا يزال أمامنا مشوار طويل وطموحنا لا يتوقف".

وأتم: "سنرى اللاعبين الذين سيمنحونا الإضافة مع اللاعبين الأساسيين، وسنستعد بكل قوة للمباريات القادمة".

ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالقوام البديل أمام أنجولا، تحضيرًا لمواجهة دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعد أن حجز الفراعنة بطاقة العبور كمتصدر للمجموعة الثانية.

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على راس المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وينتظر منتخب مصر، أحد منتخبات الصاعدة كأفضل ثوالث عن المجموعة الأولى، والثالثة، والرابعة. 

جدول كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن أنجولا

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
