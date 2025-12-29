تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن التعادل أمام أنجولا، في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعادل منتخب مصر أمام أنجولا، بدون أهداف في ختام مبارياته بدور المجموعات.

وقال حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس: "الأهم بالنسبة لي أن أسعد الجماهير التي تحب المنتخب والكرة، الآخرون لا أنظر لهم، هناك من لا يحبون المنتخب وأنا لا أنظر لهم، أنظر دائمًا إلى الناس التي تشجع المنتخب بكل حب".

وأضاف: "كنت أريد أن أمنح بعض اللاعبين راحة، لأننا في موقف جيد وأي شخص مكاني سيفعل ذلك، لا يزال أمامنا مشوار طويل وطموحنا لا يتوقف".

وأتم: "سنرى اللاعبين الذين سيمنحونا الإضافة مع اللاعبين الأساسيين، وسنستعد بكل قوة للمباريات القادمة".

ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالقوام البديل أمام أنجولا، تحضيرًا لمواجهة دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعد أن حجز الفراعنة بطاقة العبور كمتصدر للمجموعة الثانية.

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على راس المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وينتظر منتخب مصر، أحد منتخبات الصاعدة كأفضل ثوالث عن المجموعة الأولى، والثالثة، والرابعة.

جدول كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية