كلام فى الكورة
أنجولا قد تصعد بنقطتين.. مسار منطقي لأفضل "ثوالث" وسيناريو شبه مستحيل لدربي عربي

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

08:29 م 29/12/2025 تعديل في 08:34 م
منتخب أنجولا

منتخب أنجولا قد يصعد لدور ابـ 16

لم يفقد المنتخب الأنجولي الأمل في التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك على الرغم من تعادله مع منتخب مصر وتوقف رصيده عند نقطتين فقط وبفارق أهداف -1 حيث سجل هدفين وقبل 3 .

ويتأهل 4 منتخبات من أفضل فرق المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلى دور الـ16 للحاق بـ12 منتخبًا ممن تأهلوا بحجزهم المركزين الأول والثاني في دور المجموعات.

ويملك المنتخب الأنجولي أمالًا "منطقية" في الصعود لدور الـ 16 وفق مباريات الجولة الأخير حيث يتنافس مع الثالث والرابع في المجموعة الأولى والثالثة.

وبشكل شبه رسمي ضمت المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة حجز 3 مقاعد بين أفضل 4 ثوالث حيث تخطت 3 منتخبات رصيد الـ 3 نقاط .

ويحتاج المنتخب الأنجولي إلى هزيمة زامبيا من المغرب 1-0 أو بفارق هدفين وخسارة أو تعادل جزر القمر من مالي وهزيمة أوغندا وتنزانيا من نيجيريا وتونس وبالتالي ستتمكن من الصعود وهي نتائج منطقية وفقًا .

سيناريو شبه مستحيل

السيناريو شبه المستحيل الذي قد يقلب الترتيب رأسًا على عقب يحتاج إلى شبه معجزات وهو خسارة المغرب من زامبيا وفوز مالي علي جزر القمر وهنا سيأتي أصحاب الأرض في المركز الثالث خلف زامبيا الثاني برصيد 5 نقاط ومالي المتصدر بنفس عدد النقاط وبالتالي احتمالية مواجهة منتخب مصر.

سيناريو مجنون آخر تحتاجه أوغندا وتنزانيا في المجموعة الثالثة شبيه بالأولى حيث فوزهما على نيجيريا وتونس على الترتيب يطيح بتونس من البطولة .

أما خسارة تونس من تنزانيا وفوز وخسلرة أوغندا من نيجيريا سيضع نسور قرطاج في المركز الثالث وبالتالي احتمالية مواجهة منتخب مصر.

المغرب
المغرب
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منافس منتخب مصر القادم

