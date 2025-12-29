المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

صلاح محسن: مستعدون لمواجهة أي منتخب.. نحن مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:39 م 29/12/2025
صلاح محسن

صلاح محسن

رفع صلاح محسن، مهاجم منتخب مصر، شعار التحدي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات، بتعادل سلبي أمام أنجولا.

وقال صلاح محسن عبر قناة بي إن سبورتس: "مباراة أنجولا كانت صعبة، كما قلت من قبل نحن منتخب يلعب دائمًا على البطولات لأننا لدينا تاريخ كبير".

وأتم: "اللاعبون قدموا مباريات كبيرة وكانوا رجال، مستعدون لمواجهة أي منتخب، لأننا مصر".

وحمل صلاح محسن شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا، باعتباره أقدم لاعبي المنتخب في هذه المباراة.

وخاض صلاح محسن مباراته الأولى بقميص منتخب مصر، بتاريخ 13 أغسطس 2017.

وشارك صلاح محسن، في 8 مباريات مع منتخب مصر من قبل وسجل هدفًا وحيدًا.

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على راس المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وينتظر منتخب مصر، أحد منتخبات الصاعدة كأفضل ثوالث عن المجموعة الأولى، والثالثة، والرابعة.

كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أنجولا صلاح محسن

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
