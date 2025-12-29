صلاح محسن: مستعدون لمواجهة أي منتخب.. نحن مصر

رفع صلاح محسن، مهاجم منتخب مصر، شعار التحدي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات، بتعادل سلبي أمام أنجولا.

وقال صلاح محسن عبر قناة بي إن سبورتس: "مباراة أنجولا كانت صعبة، كما قلت من قبل نحن منتخب يلعب دائمًا على البطولات لأننا لدينا تاريخ كبير".

وأتم: "اللاعبون قدموا مباريات كبيرة وكانوا رجال، مستعدون لمواجهة أي منتخب، لأننا مصر".

وحمل صلاح محسن شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا، باعتباره أقدم لاعبي المنتخب في هذه المباراة.

وخاض صلاح محسن مباراته الأولى بقميص منتخب مصر، بتاريخ 13 أغسطس 2017.

وشارك صلاح محسن، في 8 مباريات مع منتخب مصر من قبل وسجل هدفًا وحيدًا.

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على راس المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وينتظر منتخب مصر، أحد منتخبات الصاعدة كأفضل ثوالث عن المجموعة الأولى، والثالثة، والرابعة.

